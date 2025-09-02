Sarandë: 28-vjeçari humb jetën pas rënies aksidentale, dyshohet nën efektin e alkoolit
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm, më 2 shtator 2025, rreth orës 03:00, në Sarandë. Një shtetas francez, Marvin Feneuille, 28 vjeç, ka humbur jetën tragjikisht pas një rënieje aksidentale nga një lartësi në zonën e rrugës “Butrinti”, pranë resortit “Bougainvillea”.
Sipas burimeve paraprake, i riu kishte ardhur prej disa ditësh në Sarandë për turizëm dhe në momentin e ngjarjes ishte i shoqëruar nga miq të tij. Grupi, sipas dëshmive, ishte pothuajse i tëri në gjendje të dehur duke ecur në këmbë përgjatë rrugës. Pikërisht në këtë moment, Marvin Feneuille ka humbur ekuilibrin dhe është rrëzuar nga një lartësi e rrezikshme që ndodhet mes hapësirave të resortit.
Rënia rezultoi fatale, pasi i riu ka humbur jetën në vend për shkak të dëmtimeve të marra. Shërbimi i ambulancës mbërriti menjëherë në vendngjarje, ndërsa viktima u transportua drejt spitalit të Sarandës, ku mjekët konfirmuan vdekjen e tij.
Policia ka nisur hetimet për të dokumentuar plotësisht ngjarjen, ndërsa miqtë e viktimës po merren në pyetje për të dhënë dëshmitë e tyre.
