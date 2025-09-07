Saranda edhe këtë vit mësim me 2 turne, drejtoria arsimore fsheh numrin e nxënësve
Saranda edhe këtë vit mësim me 2 turne, drejtoria arsimore fsheh numrin e nxënësve
Nesër në mëngjes, mijëra prindër në Sarandë do të përcjellin fëmijët e tyre në bankat e shkollës për nisjen e vitit të ri shkollor, ndërsa drejtuesit e institucioneve do kalojnë shkollë më shkollë për të uruar nxënësit. Në rrjetet sociale do të mbizotërojnë urimet, fotot e fëmijëve me çantat e reja dhe emocionet e fillimit, por prapa këtij entuziazmi fshihet një e vërtetë e hidhur: edhe këtë vit, në Sarandë mësimi do të zhvillohet me dy turne.
Ndërtimi i Eko Kampusit, një investim i bërë rreth tetë vjet më parë, u bë me synimin për të përmirësuar kushtet e mësimdhënies dhe për t’i dhënë fund orareve të zgjatura e lodhshme të dy turneve. Megjithatë, as këtë shtator ky kompleks nuk do të shërbejë për mësimdhënie. Premtimet për hapjen e tij kanë mbetur të paplotësuara, ndërsa fëmijët do të vazhdojnë të ndjekin mësimet në kushte të ngjeshura dhe me orare të pazakonshme.
Një tjetër problem që shoqëron nisjen e vitit të ri shkollor është mungesa e transparencës. Drejtoria arsimore nuk ka publikuar ende numrin e nxënësve që do të ulen nesër në bankat e shkollës.
Megjithatë, statistikat e vitit të kaluar japin një panoramë të qartë: në vitin shkollor 2024–2025, në zonën Sarandë–Konispol–Delvinë u ulën në bankat e shkollës 4179 nxënës, një rënie krahasuar me vitin pararendës 2023–2024, kur ky numër ishte 4320. Vetëm për klasën e parë, u regjistruan 350 nxënës të rinj, duke dëshmuar një tendencë të vazhdueshme tkurrjeje të numrit të nxënësve.
Përtej shifrave, pasojat e mësimit me dy turne i ndjejnë drejtpërdrejt prindërit dhe fëmijët. Në mëngjes, nxënësit e turnit të parë nisen herët, ndërsa ata të turnit të dytë kthehen në shtëpi vetëm në orët e vona të mbrëmjes. Prindërit e vegjëlve detyrohen të presin deri në errësirë për t’i marrë fëmijët nga shkolla, duke përballuar një lodhje të dyfishtë: atë të punës dhe të përkujdesjes për fëmijët që nuk ndjekin një orar normal.
Viti i ri shkollor në Sarandë nis me buzëqeshjet dhe emocionet e zakonshme të fëmijëve, por edhe me të njëjtat plagë të vjetra. Mësimi me dy turne është kthyer në një realitet të hidhur që vazhdon prej vitesh, ndërsa investime si Eko Kampusi mbeten të papërdorura. Deri sa premtimet të bëhen realitet, fëmijët e Sarandës do të vazhdojnë të ndjekin mësimet në kushte që nuk përputhen me aspiratat e një arsimi bashkëkohor.
