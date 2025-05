Rruga e Bregut: Fshatrat e Rivierës do të kenë lidhje moderne me Sarandën

Rruga e Bregut, një ndër arteriet më të rëndësishme rrugore të bregdetit jugor shqiptar, pritet të hyjë në një fazë të re zhvillimi. Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) ka shpallur tenderin për projektimin e Rrugës së Bregut, që nis nga rrethrrotullimi Palasë – Dhërmi dhe përfundon pranë qytetit të Sarandës.

Ky aks rrugor luan një rol strategjik për zhvillimin e turizmit në jug të Shqipërisë, duke qenë e vetmja rrugë që lidh një sërë fshatrash dhe zonash turistike buzë detit Jon. Rruga e Bregut përshkon destinacione të njohura si fshati Dhërmi, Ilias, kryqëzimi për në Manastirin e Shën Teodorit, Vuno, Jala, qyteti i Himarës, Livadh, Porto Palermo, Qeparo, Borsh, Piqeras, Bunec, Lukovë, Shën Vasil, Nivicë dhe Kakome.

Pse projekti i Rrugës së Bregut është i domosdoshëm?

Sipas dokumenteve të tenderit, Rruga ekzistuese e Bregut, që lidh Dhërmiun me Sarandën, përmban kthesa jashtë standardeve, zona të rrëshqitshme dhe rrezik të lartë për aksidente. Kjo situatë e bën urgjente ndërhyrjen për modernizimin e Rrugës së Bregut dhe sjelljen e saj në parametra bashkëkohorë sigurie dhe funksionaliteti.

Konsulenti që do të përzgjidhet për këtë projekt do të hartojë një rrugë të re të kategorisë C2 – rrugë ndërurbane dytësore – e cila anashkalon qendrat e banuara për të rritur sigurinë rrugore dhe për të përmirësuar qarkullimin gjatë sezonit turistik.

Çfarë përfshin projekti për Rrugën e Bregut?

Projekti për Rrugën e Bregut do të parashikojë:

Mbikalime për këmbësorët në zonat e banuara;

Akses të sigurt për automjetet që zbresin në plazhe;

Pika ndalimi panoramike pranë atraksioneve turistike;

Vendparkime për vizitorët.

Segmenti do të fillojë nga rrethrrotullimi Palasë – Dhërmi, ndërsa pika fundore e Rrugës së Bregut do të përcaktohet në varësi të lidhjeve me rrjetin ekzistues: Bypass Sarandë, rruga Kardhiq – Delvinë dhe aksi Shijan – Qafë Botë.

Përmes një gjurme të përmirësuar, Rruga e re e Bregut pritet të jetë 20-30% më e shkurtër sesa rruga ekzistuese, duke ulur kohën e udhëtimit dhe ndotjen mjedisore.

Rruga e Bregut – Arteria jetike e rivierës shqiptare

Rruga e Bregut nuk është vetëm një segment asfaltimi, por një urë që lidh trashëgiminë kulturore, natyrën e mrekullueshme dhe zhvillimin ekonomik të bregdetit shqiptar. Transformimi i kësaj rruge do të ndikojë pozitivisht në jetën e banorëve dhe në përvojën e mijëra turistëve që zgjedhin jugun si destinacion.

Në një kohë kur turizmi shqiptar ka nevojë për infrastrukturë të qëndrueshme dhe moderne, projekti i Rrugës së Bregut përfaqëson një hap gjigant drejt një të ardhmeje më të sigurt, më të shpejtë dhe më mikpritëse për të gjithë.

