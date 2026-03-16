logo
0
Rezervime Suvenire

Rruga drejt Manastirit në Kostar rregullohet nga banorët, tashmë e kalueshme për të gjitha mjetet

16/03/2610:02

Shperndaje:

Pas reshjeve të dimrit, rruga Mesopotam–Kostar kishte pësuar shembje dhe rrëshqitje në disa segmente, duke e bërë të vështirë kalimin, sidomos për automjetet e vogla. Për këtë arsye, shumë besimtarë dhe vizitorë nuk mund të arrinin deri te Manastiri i Shën Mërisë në Kostar, një vend i njohur pelegrinazhi në zonë.

 

 

Banorët e fshatit ndërmorën vetë nismën për të ndërhyrë në pikat më problematike të rrugës dhe sot kanë përfunduar punimet për sistemimin e saj. Falë kësaj pune të përbashkët, rruga Mesopotam–Kostar është tashmë e rregulluar dhe e kalueshme për të gjitha mjetet.

 

Manastiri i Shën Mërisë në Kostar mbetet një nga vendet më të rëndësishme të pelegrinazhit në zonë dhe tashmë vizitorët mund ta vizitojnë pa vështirësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

“Është e trishtë…” – Mesazhi prekës i një fëmije për këndet e lojërave në Sarandë

“Është e trishtë…” – Mesazhi prekës i një fëmije për këndet e lojërave në Sarandë
Rruga drejt Manastirit në Kostar rregullohet nga banorët, tashmë e kalueshme për të gjitha mjetet

Rruga drejt Manastirit në Kostar rregullohet nga banorët, tashmë e kalueshme për të gjitha mjetet
Qeveria u jep plazhet për 35 vite “investitorëve strategjikë” me qira 33 lekë për m²

Qeveria u jep plazhet për 35 vite “investitorëve strategjikë” me qira 33 lekë për m²
Butrinti merr 1 pikë ndaj Maliqit dhe qëndron në vendin e dytë, Delvina barazon me Bylis B

Butrinti merr 1 pikë ndaj Maliqit dhe qëndron në vendin e dytë, Delvina barazon me Bylis B
Butrinti ndeshje në transfertë ndaj Maliqit, Delvina synon fitore për zonën play-off

Butrinti ndeshje në transfertë ndaj Maliqit, Delvina synon fitore për zonën play-off
Muzeu Delvinë – historia, tradita dhe trashëgimia kulturore e qytetit të Delvinës

Muzeu Delvinë – historia, tradita dhe trashëgimia kulturore e qytetit të Delvinës

Suvenire

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.