Rruga drejt Manastirit në Kostar rregullohet nga banorët, tashmë e kalueshme për të gjitha mjetet
Pas reshjeve të dimrit, rruga Mesopotam–Kostar kishte pësuar shembje dhe rrëshqitje në disa segmente, duke e bërë të vështirë kalimin, sidomos për automjetet e vogla. Për këtë arsye, shumë besimtarë dhe vizitorë nuk mund të arrinin deri te Manastiri i Shën Mërisë në Kostar, një vend i njohur pelegrinazhi në zonë.
Banorët e fshatit ndërmorën vetë nismën për të ndërhyrë në pikat më problematike të rrugës dhe sot kanë përfunduar punimet për sistemimin e saj. Falë kësaj pune të përbashkët, rruga Mesopotam–Kostar është tashmë e rregulluar dhe e kalueshme për të gjitha mjetet.
Manastiri i Shën Mërisë në Kostar mbetet një nga vendet më të rëndësishme të pelegrinazhit në zonë dhe tashmë vizitorët mund ta vizitojnë pa vështirësi.
