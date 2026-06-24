Rooftop Saranda kërkon të punësojë Karaoke Jockey
Rooftop Saranda kërkon të punësojë Karaoke Jockey. Nëse ke pasion për muzikën dhe dëshiron të bëhesh pjesë e një ambienti dinamik dhe profesional, aplikimi yt është i mirëpritur.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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