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Rooftop Saranda kërkon të punësojë  Karaoke Jockey

24/06/2619:30

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Rooftop Saranda kërkon të punësojë  Karaoke Jockey. Nëse ke pasion për muzikën dhe dëshiron të bëhesh pjesë e një ambienti dinamik dhe profesional, aplikimi yt është i mirëpritur.

✅ Ambient profesional pune
✅ Ekip dinamik
✅ Paga negociohet gjatë intervistës
Të interesuarit të kontaktojnë në 069 484 8840
 

 

Rooftop Saranda kërkon Hostess

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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