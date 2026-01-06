Restorant në Sarandë kërkon Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e dhe Punonjës/e për sallata
Njoftim Pune – Restorant në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kuzhinier/e
– Ndihmës Kuzhinier/e
– Punonjës/e për sallata
Puna është me kohë të plotë dhe ofrohet gjatë gjithë vitit. Për më shumë info & aplikime, kontaktoni 069 641 9607
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
