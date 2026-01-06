logo
0
Rezervime Suvenire

Restorant në Sarandë kërkon Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e dhe Punonjës/e për sallata

06/01/2612:44

Shperndaje:

Njoftim Pune – Restorant në Sarandë kërkon të punësojë: 

 

 – Kuzhinier/e 

 – Ndihmës Kuzhinier/e 

 – Punonjës/e për sallata

 

Puna është me kohë të plotë dhe ofrohet gjatë gjithë vitit. Për më shumë info & aplikime, kontaktoni  069 641 9607

 

Restorant në Sarandë kërkon Kuzhiniere, Ndihmës Kuzhiniere dhe Punonjëse për sallata

 

ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

 

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Ligji për trajtimin penal të të miturve sjell avokat të detyrueshëm dhe hetim të specializuar

Ligji për trajtimin penal të të miturve sjell avokat të detyrueshëm dhe hetim të specializuar
Qeveria miraton bonuset mujore për pensionistët. Ja sa do përfitojnë sipas kategorive

Qeveria miraton bonuset mujore për pensionistët. Ja sa do përfitojnë sipas kategorive
Blas Residence në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli

Blas Residence në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli
Restorant në Sarandë kërkon Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e dhe Punonjës/e për sallata

Restorant në Sarandë kërkon Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e dhe Punonjës/e për sallata
Andrea Baruta kap Kryqin e Shenjtë në Sarandë në Ditën e Ujit të Bekuar &#8211; VIDEO

Andrea Baruta kap Kryqin e Shenjtë në Sarandë në Ditën e Ujit të Bekuar – VIDEO
Dritat që nuk u ndezën kurrë: Kryqëzimi për në Karahaxh rrezikon çdo natë

Dritat që nuk u ndezën kurrë: Kryqëzimi për në Karahaxh rrezikon çdo natë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.