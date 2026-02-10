logo
Rast i rëndë abuzimi ndaj një qeni në Sarandë ngre alarm dhe kërkon reagim të menjëhershëm

10/02/26



Një rast i rëndë dhe thellësisht shqetësues, i dyshuar si abuzim ndaj një qeni, ka dalë së fundmi në Sarandë, duke shkaktuar reagime të forta në opinionin publik dhe ndjeshmëri të lartë qytetare.

 

 

Sipas materialeve vizuale dhe informacioneve që qarkullojnë në rrjetet sociale, një qen është gjetur i pajetë pranë një plazhi në Sarandë. Fotografitë e publikuara, të moderuara për arsye etike, tregojnë se kafsha kishte këmbët e lidhura, një detaj që ka ngritur dyshime serioze për një veprim të qëllimshëm dhe të papranueshëm.

 

Qytetarë dhe dëshmitarë okularë shprehen se rasti është tronditës dhe kërkon sqarim të menjëhershëm, ndërsa pamjet kanë shkaktuar indinjatë të gjerë dhe diskutime të forta në rrjetet sociale. Shumë prej reagimeve theksojnë nevojën për përgjegjësi ligjore, si dhe për trajtim serioz të rasteve të dhunës ndaj kafshëve.

 

Në një mesazh dërguar redaksisë së Saranda Web, një qytetar shpreh shqetësimin se mungesa e një reagimi zyrtar dhe transparent mund të përshkallëzojë situatën, duke lënë hapësirë për spekulime, dezinformim dhe përkeqësim të klimës publike.

 

“Nëse kjo çështje nuk trajtohet, sqarohet ose hetohet zyrtarisht në mënyrë transparente, rrezikon të mbetet një tjetër rast i pazbardhur, duke cenuar ndjeshmërinë qytetare dhe besimin ndaj institucioneve,” thuhet në mesazhin dërguar në Saranda Web.

 

Qytetarët i bëjnë thirrje autoriteteve lokale, strukturave përgjegjëse dhe institucioneve ligjzbatuese që të reagojnë, të hetojnë rrethanat e ngjarjes dhe të informojnë publikun mbi veprimet konkrete që po ndërmerren.

 

Transparenca dhe komunikimi institucional vlerësohen si thelbësore, jo vetëm për zbardhjen e së vërtetës, por edhe për të treguar se raste të tilla nuk tolerohen dhe trajtohen me seriozitetin që meritojnë.

Saranda Web do të vijojë të ndjekë këtë çështje dhe të publikojë çdo informacion zyrtar apo zhvillim të ri lidhur me këtë rast.

 

