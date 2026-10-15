Rama reagon pas protestave të studentëve: Hajdeni të ulemi dhe të gjejmë një zgjidhje

Rama reagon pas protestave: Ftesë studentëve për dialog, akuzon opozitën për sulmet
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të studentëve dhe sulmeve ndaj institucioneve në Tiranë, duke ftuar të rinjtë për dialog. Nga godina e djegur e Kolegjit të Europës, ai deklaroi se shkatërrimet nuk janë vepër e studentëve dhe akuzoi opozitën si përgjegjëse për trazirat.
Rama u shpreh se qeveria është e gatshme të diskutojë me studentët për shqetësimet dhe kërkesat e tyre, me synimin për të gjetur zgjidhje.
“Studentët janë gjithnjë të mirëpritur dhe për ta jemi gjithnjë gati të ulemi, të flasim, të diskutojmë dhe të gjejmë zgjidhje për gjërat që kërkojnë zgjidhje”, tha ai.
Duke i ndarë studentët nga autorët e sulmeve, kryeministri pretendoi se pas dëmtimeve qëndrojnë grupe të lidhura me opozitën. Ai e akuzoi atë se po përpiqet ta pengojë vendin dhe ta rikthejë pas. Në deklaratën e përcjellë, Rama nuk paraqiti prova për këtë akuzë.
Kryeministri e lidhi reagimin edhe me rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian, duke deklaruar se ngjarjet e dy ditëve të fundit nuk do ta ndalin këtë proces. Sipas tij, Kolegji i Europës është kthyer në simbol të kësaj përballjeje.
Rama paralajmëroi gjithashtu se personat përgjegjës për sulmet dhe shkatërrimet do të përballen me ligjin. Ai theksoi se përgjegjësia është individuale dhe se secili autor do të mbajë përgjegjësi për veprimet e kryera.
Në këtë reagim, kryeministri u përqendrua te ftesa për dialog, akuzat ndaj opozitës dhe ndëshkimi i autorëve të dëmtimeve, pa trajtuar dhunën policore ndaj të rinjve gjatë protestave, dhunë e cila është dënuar edhe nga përfaqësitë diplomatike të Bashkimit Europian dhe Mbretërisë së Bashkuar. Saranda Web