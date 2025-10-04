Rama: Aty ku bie zjarr, për 30 vite me radhë nuk do të jepet asnjë leje ndërtimi
Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur një masë të re drastike për të parandaluar abuzimet pas zjarreve që shkatërrojnë territoret e gjelbra në vend. Sipas tij, në çdo zonë ku bie zjarr, për 30 vite me radhë nuk do të jepet asnjë leje ndërtimi.
Rama theksoi se askush nuk do të ketë të drejtë të justifikohet duke thënë se “aty s’ka më pemë, prandaj mund të ndërtoj”, pasi qeveria synon të rikthejë gjelbërimin në këto zona të dëmtuara. Për këtë, është parashikuar përdorimi i teknologjisë moderne përmes dronëve “mbjellës”, të cilët do të ndihmojnë në ripërtëritjen e pyjeve dhe hapësirave natyrore.
Kryeministri vlerësoi edhe punën e Policisë së Shtetit, e cila gjatë këtij sezoni arriti të identifikojë dhe arrestojë autorët e zjarrvënieve, duke i cilësuar ata si “psikopatë dhe kriminelë”. Sipas tij, ndërhyrjet ligjore të miratuara së fundmi synojnë të ndëshkojnë rëndë ata që shkaktojnë dëme të tilla dhe të sigurojnë se asnjë territor i djegur nuk kthehet në zonë spekulimesh ndërtimore.
“Ta kenë të qartë të gjithë: aty ku vihet zjarr, për 30 vjet s’do të jepet leje ndërtimi. Ai territor do të rimbillet dhe do të rikthehet në jetë,” deklaroi Rama.
