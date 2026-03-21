Qeveria miraton zonat e “Paketës së Maleve” në fshatrat e Bregdetit të Jonit
Qeveria shqiptare ka miratuar një vendim të ri në kuadër të programit “Paketa e Maleve”, duke përcaktuar disa zona prioritare zhvillimi në Bashkinë Himarë, në Qarkun e Vlorës. Vendimi, i firmosur nga kryeministri Edi Rama, përfshin sipërfaqe të konsiderueshme në fshatrat Borsh, Lukovë, Piqeras, Shën Vasil, Sasaj, Nivicë dhe Fterrë.
Sipas dokumentit zyrtar, zona nr.10 në Borsh ka një sipërfaqe prej 689 hektarësh, ndërsa zona nr.11, që përfshin Piqerasin, Sasajn, Lukovën dhe Shën Vasilin, arrin në 1118 hektarë. Zona nr.12 në Nivicë përfshin 81 hektarë, ndërsa zona nr.13, që shtrihet në Fterrë dhe pjesë të Borshit, kap sipërfaqen 1874 hektarë. Kufijtë dhe shtrirja e këtyre zonave përcaktohen sipas hartave në sistemin KRGJSH, ndërsa zbatimi i vendimit i është ngarkuar Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Bashkisë Himarë.
“Paketa e Maleve” është një nismë e ndërmarrë nga qeveria për të nxitur zhvillimin ekonomik në zonat malore dhe rurale, përmes lehtësimit të procedurave për investime dhe krijimit të mundësive në sektorë si turizmi, agrobiznesi dhe aktivitete të tjera prodhuese. Sipas qeverisë, kjo paketë synon të aktivizojë potencialet e pashfrytëzuara dhe të krijojë vende pune në zona që tradicionalisht kanë pasur zhvillim më të kufizuar.
Nga ana tjetër, programi ka ngjallur edhe diskutime dhe kundërshtime në disa raste. Organizata të shoqërisë civile, ekspertë dhe përfaqësues të komuniteteve lokale kanë ngritur shqetësime për çështje që lidhen me pronësinë e tokës, transparencën e procedurave dhe ndikimin në mjedis. Sipas tyre, në disa zona ekzistojnë paqartësi mbi titujt e pronësisë, çka mund të sjellë konflikte mes banorëve dhe investitorëve.
Po ashtu, është shprehur shqetësim për balancën mes zhvillimit ekonomik dhe ruajtjes së mjedisit, veçanërisht në zona me ndjeshmëri të lartë natyrore dhe turistike si bregdeti i jugut. Kritikët theksojnë nevojën për transparencë më të madhe dhe përfshirje të komuniteteve vendore në proceset vendimmarrëse.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
