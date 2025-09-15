Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon asistente (Infermiere). Të komunikojë greqisht
Qendra Estetike Doctor Fish në Sarandë, në bashkëpunim me dietologen e njohur greke Nefeli Pasiaku do të zgjerojë shërbimet e saj.
Kërkohet asistent/e (preferohet infermier/e) që të njohë gjuhën greke.
Orari: 1–2 herë në javë (sipas takimeve me klientët)
📞 Për më shumë informacion kontaktoni në tel./WhatsApp: 068 930 0933 ose 069 668 9954
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
