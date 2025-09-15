logo
Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon asistente (Infermiere). Të komunikojë greqisht

15/09/2518:57

Qendra Estetike Doctor Fish në Sarandë, në bashkëpunim me dietologen e njohur greke Nefeli Pasiaku do të zgjerojë shërbimet e saj.

Kërkohet asistent/e (preferohet infermier/e) që të njohë gjuhën greke.

Orari: 1–2 herë në javë (sipas takimeve me klientët)

📞 Për më shumë informacion kontaktoni në tel./WhatsApp: 068 930 0933 ose 069 668 9954

 

 

