Pse më zure rrugën’, i mituri godet 15-vjeçarin në qafë! Shpallet në kërkim

Pse më zure rrugën’, sherr me thika mes nxënësve në një shkollë private në Sarandë, i mituri godet 15-vjeçarin në qafë! Shpallet në kërkim
Një sherr mes të miturve në shkollën private 9-vjeçare ‘Dea 2001’ në lagjen nr.3, Sarandë ka agravuar deri në përdorimin e mjeteve prerëse, mëngjesin e kësaj të mërkure.
Burime bëjnë me dije se incidenti fatmirësisht pa pasoja fatale është regjistruar në oborrin e shkollës ende pa nisur procesi mësimor. 13-vjeçari me inicialet E.G., është grindur fillimisht me fjalë me 15-vjeçarin me inicialet R.H., – me pretendimin se kush i kishte zënë rrugën njëri-tjetrit.
Pas grindjes me fjalë 13 vjeçari ka nxjerrë një thikë që e kishte me vete dhe ka goditur në qafë 15 vjeçarin. Pas kësaj ai është larguar menjëherë nga shkolla, teksa i mituri tjetër është transportuar në spital.
Sipas bluzave të bardha pas mjekimit të plagës së marrë, është larguar nga ambientet e spitalit.
Policia vijon me hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave teksa njëherazi po punon për kapjen e 13 vjeçarit.
“Sot, rreth orës 10:00, në ambientet e një shkolle jopublike 9-vjeçare në lagjen nr.3, Sarandë, gjatë një konflikti për motive të dobëta, dyshohet se një nxënës 13 vjeçar, ka goditur me mjet prerës një të mitur, 15 vjeç, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën”, njoftoi sot policia.
