Pronat në rrezik, kanë futur duart / Alarmin për AKSHI-n: SPAK po heton ndërhyrjet e bandave në Kadastër
Kryetari i Partia Mundësia, Agron Shehaj, ka ngritur sot një alarm të fortë publik mbi sigurinë e të dhënave personale dhe pronësore të qytetarëve, duke akuzuar Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) se përbën një rrezik serioz për demokracinë dhe shtetin e së drejtës.
Në një video-mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Shehaj deklaroi se AKSHI administron të gjitha informacionet më sensitive të qytetarëve shqiptarë, nga të dhënat e pronësisë, shëndetit dhe biometrike, deri te hyrje-daljet në vend, gjobat dhe të dhënat financiare. Sipas tij, ky përqendrim ekstrem i informacionit bëhet edhe më i rrezikshëm pas zbulimeve të SPAK, i cili po heton ndërhyrje të paligjshme në sistemet shtetërore.
Shehaj theksoi se hetimet e SPAK kanë nxjerrë në pah ndërhyrje në Kadastrën Shtetërore, ku dyshohet se përmes sistemeve të AKSHI-t janë ndryshuar pronarë pronash. Një situatë që, sipas tij, prek drejtpërdrejt sigurinë juridike dhe pronën private të çdo qytetari.
Një tjetër pikë e fortë e reagimit të Shehajt ishte fakti që drejtuesja e AKSHI-t, ndonëse nën masë sigurie “arrest shtëpie” dhe e përmendur nga SPAK në kuadër të hetimeve për krim të organizuar, vijon të qëndrojë në detyrë. Sipas tij, kjo ndodh me miratimin e kryeministrit Edi Rama.
“Është e paimagjinueshme që një zyrtare nën hetim të ketë ende akses në çdo të dhënë të jetës sonë. Ky është një rrezik i madh për qytetarët dhe për vetë demokracinë,” u shpreh Shehaj.
Ai paralajmëroi se heshtja e qeverisë dhe normalizimi i kësaj situate krijojnë terren për shantazh, presion dhe manipulim, duke përdorur të dhënat personale të qytetarëve. Sipas Shehajt, sot rrezikohen pronat, ndërsa nesër mund të vihet në pikëpyetje vetë liria individuale përmes keqpërdorimit të të dhënave biometrike.
“Ka pasur raste kur janë ndryshuar pronarët e pronave. Sot janë pronat, nesër me të dhënat biometrike mund të inkriminojnë kë të duan, kur të duan. Kjo nuk është demokraci,” deklaroi ai.
Në fund, Shehaj u bëri thirrje qytetarëve që të reagojnë dhe të mos e pranojnë këtë realitet si normal, duke e cilësuar situatën si një kërcënim serioz për të drejtat themelore dhe sigurinë e çdo qytetari shqiptar.
