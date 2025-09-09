Progonati sh.p.k kërkon Ekonomist/e dhe Shofer magazine. Punësim vjetor
Progonati sh.p.k në Sarandë ofron mundësi punësimi vjetor për:
-
Ekonomiste / Faturiste (me eksperiencë)
-
Shpërndarës porosish (shofer magazine)
✅ Kërkohet person pozitiv, me dëshirë për punë në grup.
💰 Kushtet e punës dhe pagesa ndër më të mirat në qytet.
Për Info dhe Aplikime kontaktoni 0694247033
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
