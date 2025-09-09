logo
Progonati sh.p.k kërkon Ekonomist/e dhe Shofer magazine. Punësim vjetor

09/09/25

Progonati sh.p.k në Sarandë ofron mundësi punësimi vjetor për:

  • Ekonomiste / Faturiste (me eksperiencë)

  • Shpërndarës porosish (shofer magazine)

 

 

✅ Kërkohet person pozitiv, me dëshirë për punë në grup.
💰 Kushtet e punës dhe pagesa ndër më të mirat në qytet.

Për Info dhe Aplikime kontaktoni 0694247033

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

