Procedohet penalisht mësuesi në Finiq për keqtrajtimin e një nxënësi gjatë mësimit

19/03/26 13:03

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë kanë referuar materialet në Prokurori, ku ka nisur procedimi penal për shtetasin G. N., 58 vjeç, banues në fshatin Velahovë dhe mësues në një shkollë 9-vjeçare në Finiq, pasi dyshohet se ka keqtrajtuar një nxënës gjatë orës së mësimit.

 

Ngjarja është denoncuar edhe në media, ndërsa një video e publikuar pretendohet se tregon momentin e përplasjes brenda ambienteve të shkollës. Sipas pretendimeve të disa nxënësve, situata ka ndodhur gjatë zhvillimit të mësimit, pasi një nxënës i kishte pëshpëritur diçka një shoku të tij, ndërsa reagimi i mësuesit ka qenë i menjëhershëm dhe i ashpër.

 

Pamjet e publikuara kanë shkaktuar reagime dhe shqetësim, ndërsa rasti ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe institucioneve përgjegjëse.

 

Ndërkohë, ka edhe informacione të tjera, sipas të cilave pretendohet se mësuesi mund të ketë qenë subjekt i sjelljeve problematike apo bullizimit nga një grup nxënësish. Gjithashtu, përmendet edhe një komunikim me përmbajtje të papërshtatshme që dyshohet se është bërë nga nxënësi ndaj mësuesit, çka mund të ketë ndikuar në përshkallëzimin e situatës.

 

Autoritetet po vijojnë veprimet për verifikimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa pritet që hetimet të sqarojnë përgjegjësitë dhe dinamikën e plotë të incidentit. Saranda Web

 

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

