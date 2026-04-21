Prishi qetësinë publike duke bërtitur me një lodër në dorë, procedohet penalisht
Prishi qetësinë publike duke bërtitur me një lodër në dorë, procedohet penalisht
Një ngjarje që ka shkaktuar shqetësim në zonën turistike të Ksamilit është regjistruar së fundmi, ku një 43-vjeçar ka përfunduar nën procedim penal për prishje të qetësisë publike.
Sipas njoftimit zyrtar të Policia e Shtetit, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë referuar materialet në Prokurori, duke nisur procedimin penal ndaj shtetasit E. B., banues në Ksamil.
Nga komunikata e Policisë bëhet me dije se 43-vjeçari ka shkaktuar panik dhe shqetësim te qytetarët, duke bërtitur në ambiente publike ndërkohë që mbante në dorë një armë lodër. Edhe pse objekti nuk rezulton të ketë qenë armë e vërtetë, sipas Policisë veprimet e tij kanë krijuar situatë të tensionuar dhe kanë cenuar rendin dhe qetësinë publike në zonë.
Rasti i është referuar organit të akuzës për veprime të mëtejshme.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
