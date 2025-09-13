logo
0
Rezervime Suvenire

Print Stop Sarandë kërkon Punonjëse Zyre

13/09/2518:48

Shperndaje:

📢 Print Stop Sarandë punëson Punonjës/e Zyre
✅ Kërkohet:
Aftësi shumë të mira komunikimi
Njohuri të gjuhës angleze
🕐 Orari i punës: Nga e hëna në të shtunë, ora 08:30 – 14:30
E diela pushim
Vendndodhja: Print Stop Sarandë (përballë ish-maternitetit)

Për aplikime akontaktoni në WhatsApp +3069064018021

Facebook/Instagram: Bledar Humo
Ose paraqituni pranë Print Stop Sarandë (përballë hyrjes së ish martenitetit).
ℹ️ Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përgjegjës për përbajtjen është punëdhënësi.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Print Stop Sarandë kërkon Punonjëse Zyre

Print Stop Sarandë kërkon Punonjëse Zyre
Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga

Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga
Supermarket Arta Ksamil kërkon Kasiere &#038; Sistemuese Raftesh. Ofrohet akomodim

Supermarket Arta Ksamil kërkon Kasiere & Sistemuese Raftesh. Ofrohet akomodim
Letra e babait që humbi dy vajzat në aksidentin tragjik: Luftuan të shpëtojnë vëllanë e sëmurë

Letra e babait që humbi dy vajzat në aksidentin tragjik: Luftuan të shpëtojnë vëllanë e sëmurë
KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist

KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist
Intex Courier kërkon të punësojë punonjës për shërbimin e klientit

Intex Courier kërkon të punësojë punonjës për shërbimin e klientit

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.