Print Stop Sarandë kërkon Punonjëse Zyre
📢 Print Stop Sarandë punëson Punonjës/e Zyre
✅ Kërkohet:
Aftësi shumë të mira komunikimi
Njohuri të gjuhës angleze
🕐 Orari i punës: Nga e hëna në të shtunë, ora 08:30 – 14:30
E diela pushim
Vendndodhja: Print Stop Sarandë (përballë ish-maternitetit)
Për aplikime akontaktoni në WhatsApp +3069064018021
