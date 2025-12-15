“PRINCESHA E SARANDËS”, një komedi që qesh me iluzionet e shoqërisë moderne
“Princesha e Sarandës”, një komedi që qesh me iluzionet e shoqërisë moderne
Titulli “Princesha e Sarandës” është një zgjedhje ironike dhe simbolike. Ai vendos përballë një titull aristokratik një qytet real dhe bashkëkohor si Saranda, duke krijuar një kontrast që qëndron në zemër të humorit të veprës. Kjo “princeshë” nuk vjen nga një mbretëri përrallash, por lind nga një gënjeshtër e sajuar për interes, e cila shndërrohet në metaforë të një shoqërie ku imazhi dhe statusi shpesh peshojnë më shumë se e vërteta. Në këtë kuptim, titulli bëhet një koment i drejtpërdrejtë mbi iluzionet moderne dhe identitetet e ndërtuara artificialisht.
Princesha e Sarandës është një komedi bashkëkohore që vendoset natyrshëm në traditën e gjatë të komedisë greke, një zhanër që historikisht ka ditur të përdorë humorin si mjet kritik ndaj realitetit shoqëror. Me një histori të ndërtuar mbi keqkuptime, gënjeshtra dhe ambicie personale, shfaqja shkon përtej të qeshurës së lehtë, duke ofruar një reflektim të mprehtë mbi identitetin, imazhin dhe nevojën njerëzore për t’u ndjerë i rëndësishëm.
Në qendër të rrëfimit qëndron një figurë sa absurde, aq edhe domethënëse: “princesha”, një identitet i sajuar që vë në lëvizje një zinxhir situatash komike, por edhe emocionale.
Nga Aristofani i Antikitetit deri te autorët dhe aktorët bashkëkohorë, komedia greke ka qenë gjithmonë një pasqyrë e shoqërisë. Në dekadat e fundit, ajo është fokusuar te personazhet e jetës urbane, te krizat morale, te marrëdhëniet dhe te gënjeshtrat e vogla që prodhojnë pasoja të mëdha.
Princesha e Sarandës i përket kësaj tradite moderne: një komedi keqkuptimesh që ndërton humorin mbi realitetin, jo mbi karikaturën, dhe që e përdor të qeshurën për të zbuluar të vërteta të pakëndshme, por universale.
Roli kryesor i shfaqjes interpretohet nga Haris Romas, një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të teatrit dhe televizionit grek. Publiku e njeh gjerësisht nga seriali legjendar “Konstantinou kai Elenis”, ku Romas ndërtoi një personazh ironik, egoist dhe thellësisht njerëzor, që u bë ikonë e komedisë televizive greke.
Në Princesha e Sarandës, ai interpreton Pamenos, një botues me ego të fryrë dhe kufij të paqëndrueshëm moralë. Pamenos është një figurë tipike e komedisë sociale: inteligjent, manipulues, por edhe i brishtë, një njeri që sajon një gënjeshtër për interes, pa e kuptuar se po hap një vorbull ngjarjesh që do ta përfshijë edhe vetë.
Përballë Romas qëndron Sofia Pavlidou, një aktore e njohur për rolet e saj si në komedi, ashtu edhe në dramë. Ajo ka interpretuar ndër vite personazhe femërore të forta, elegante dhe emocionalisht komplekse, duke u afirmuar si një nga figurat e qëndrueshme të teatrit grek.
Në këtë shfaqje, Pavlidou mishëron gruan që papritur gjendet në qendër të mashtrimit: një grua e zakonshme që shndërrohet, pa dëshirën e saj, në një “ish-princeshë shqiptare”. Përmes interpretimit të saj, komedia fiton thellësi emocionale dhe Princesha e Sarandës shndërrohet nga një farsë në një figurë njerëzore, që ngre pyetje mbi dinjitetin, identitetin dhe rolin që shoqëria u imponon individëve.
Mes gënjeshtrave, aferave të dashurisë, tradhtive dhe keqkuptimeve, Princesha e Sarandës ofron të qeshura të pandërprera. Por pikërisht aty ku publiku pret vetëm farsë, shfaqja sjell edhe ndjeshmëri, duke e kthyer komedinë në një reflektim mbi marrëdhëniet njerëzore dhe nevojën për pranim.
Me një kast të pasur aktorësh të njohur dhe një regji që respekton ritmin e komedisë klasike greke, shfaqja konfirmon se komedia mbetet një nga format më të fuqishme të artit për të folur seriozisht për jetën – përmes të qeshurës.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire