Policia Bashkiake Himarë ndalon një shofer në gjendje të dehur, bënte manovra të rrezikshme
Policia Bashkiake Himarë ndalon një shofer në gjendje të dehur, bënte manovra të rrezikshme
Një incident i rrezikshëm është regjistruar në zonën e Borshit, ku një drejtues mjeti është ndaluar pasi qarkullonte në gjendje të dehur, duke kryer manovra të rrezikshme në rrugë dhe duke rrezikuar jetën e përdoruesve të tjerë.
Sipas informacioneve paraprake, ndërhyrja është bërë nga Policia Bashkiake e Himarës, e cila ka konstatuar sjelljen e rrezikshme të shoferit dhe ka ndërhyrë menjëherë për të neutralizuar situatën. Drejtuesit të mjetit i është ndaluar vazhdimi i qarkullimit.
Më pas, ai është shoqëruar nga efektivët e Policisë së Shtetit për veprime të mëtejshme procedurale.
Ngjarja rikthen në vëmendje rrezikun që paraqet drejtimi i automjetit në gjendje të dehur, veçanërisht në zonat e banuara, ku fluksi i lëvizjes është i lartë, duke rritur ndjeshëm mundësinë e aksidenteve.
