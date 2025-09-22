logo
0
Rezervime Suvenire

Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera – VIDEO

22/09/2514:05

Shperndaje:

Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera

 

Policia e Shtetit njofton se është finalizuar operacioni policor i koduar “Break in”, duke zbardhur 4 raste vjedhjesh në banesa në fshatrat e Himarës.
Si rezultat i hetimeve, u arrestuan në flagrancë:

 

Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera

 

• E. G., 31 vjeç, banues në Sarandë;
• D. R., 39 vjeç, banues në Sarandë;
• K. H., 37 vjeç, banues në Finiq.
Këta shtetas dyshohet se gjatë muajve të fundit kanë vjedhur shuma të konsiderueshme parash dhe sende me vlerë në banesa në Pilur, Piqeras dhe Borsh. Konkretisht, më datat 15.08.2025, 27.08.2025, 19.09.2025 dhe 20.09.2025, janë raportuar vjedhje ku janë marrë mbi 1.7 milionë lekë dhe vegla pune.

 

 

Gjatë kontrolleve në banesën e njërit prej të arrestuarve u sekuestruan: një armë zjarri kallashnikov me 3 silenciatorë, municion luftarak, celularë, veshje të dyshuara të përdorura gjatë vjedhjeve dhe një automjet i përdorur për kryerjen e tyre.

 

Gjithashtu, është proceduar penalisht në gjendje të lirë një 18-vjeçare nga Saranda, për moskallëzim krimi.
Policia bën me dije se vijon puna për zbardhjen e rasteve të tjera të ngjashme, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë së Vlorës për veprat penale “Vjedhja” në bashkëpunim, “Mbajtja pa leje e armëve” dhe “Moskallëzim krimi”.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Sherr mes vajzave përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në Delvinë

Sherr mes vajzave përpara gjimnazit “Sulejman Delvina” në Delvinë
BUZË Hotel kërkon të punësojë Kamarier/e, punësim vjetor

BUZË Hotel kërkon të punësojë Kamarier/e, punësim vjetor
Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera &#8211; VIDEO

Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera – VIDEO
Komuniteti Mysliman deklaratë kundër Projektligjit për gjininë ‘Gjithëpërfshirëse’

Komuniteti Mysliman deklaratë kundër Projektligjit për gjininë ‘Gjithëpërfshirëse’
Zhduket një 21-vjeçare në Sarandë, familjarët denoncojnë në Polici

Zhduket një 21-vjeçare në Sarandë, familjarët denoncojnë në Polici
Jorgulla Rubie rrëfen mes lotësh ferrin e familjes në kampin e Tepelenës

Jorgulla Rubie rrëfen mes lotësh ferrin e familjes në kampin e Tepelenës

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.