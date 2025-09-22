Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera – VIDEO
Policia arreston 3 persona, akuzohen për vjedhje. Kapen armë, silenciatorë dhe sende të tjera
Policia e Shtetit njofton se është finalizuar operacioni policor i koduar “Break in”, duke zbardhur 4 raste vjedhjesh në banesa në fshatrat e Himarës.
Si rezultat i hetimeve, u arrestuan në flagrancë:
• E. G., 31 vjeç, banues në Sarandë;
• D. R., 39 vjeç, banues në Sarandë;
• K. H., 37 vjeç, banues në Finiq.
Këta shtetas dyshohet se gjatë muajve të fundit kanë vjedhur shuma të konsiderueshme parash dhe sende me vlerë në banesa në Pilur, Piqeras dhe Borsh. Konkretisht, më datat 15.08.2025, 27.08.2025, 19.09.2025 dhe 20.09.2025, janë raportuar vjedhje ku janë marrë mbi 1.7 milionë lekë dhe vegla pune.
Gjatë kontrolleve në banesën e njërit prej të arrestuarve u sekuestruan: një armë zjarri kallashnikov me 3 silenciatorë, municion luftarak, celularë, veshje të dyshuara të përdorura gjatë vjedhjeve dhe një automjet i përdorur për kryerjen e tyre.
Gjithashtu, është proceduar penalisht në gjendje të lirë një 18-vjeçare nga Saranda, për moskallëzim krimi.
Policia bën me dije se vijon puna për zbardhjen e rasteve të tjera të ngjashme, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë së Vlorës për veprat penale “Vjedhja” në bashkëpunim, “Mbajtja pa leje e armëve” dhe “Moskallëzim krimi”.
