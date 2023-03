Plazhi Pasqyra – Mirror Beach – VIDEO



Plazhi Pasqyra – Mirror Beach ndodhet midis Sarandes dhe Ksamilit, ne kilometrin e 7-te te rruges Sarande – Butrint. Ështe nje pamje e rralle edhe per ata qe e frekuentojne rivieren rregullisht.

Është plazh me rërë dhe shumë i frekuentuar nga të rinjtë. Plazhi ndodhet në rrugën Sarandë-Ksamil, pasi kalon Manastirin. Më pas të përshkosh një rrugë të pa asfaltuar mirë.

Ai që planifikon të pushojë në Sarandë duhet të ketë parasysh atë që thamë në fillim të këtij shkrimi. Saranda, krahas atraksioneve turistike, ka dhe shumë vende historike. Dhe në agjendën tënde duhet t’u lësh ca kohë, pasi një pjesë e tyre janë në rrethinat jashtë Sarandës.

Komente në tripadvisor për Plazhin e Pasqyrave – Mirror Beach:

Plazhi Pasqyrat – By far the best beach in Ksamil.

The beach is located outside of Ksamil (15 minute car ride). We were in July and it was crowded, but the crowd wasn’t as bothering as the beaches in the centre. Big swimming surface and the water was extra clean and nice. There’s also a beach next to and it is within walking distance. Just keep in mind that the road to the beach is not awesome.

We loved both beaches. Definitely a must go if you visit Ksamil or Sarande.

Plazhe ne Sarande – Guidë ku mund të kaloni pushimet.



Plazhe ne Sarande – Në këtë publikim po sjellim plazhet në zonën e Sarandës, Ksamilit dhe Lukovës…. Ku mund të kaloni pushimet gjatë qëndrimit tuaj. Preferojmë që listimin ta bejmë nga afërsia me Sarandën. Gjithashtu në këtë publikim po i sjellim këto plazhe edhe me vendndodhje në google map



Plazhi publik i Centralit ndodhet buzë Shëtitores së Sarandës. Megjithëse nuk mund të konsiderohet plazh 100 % i pastër, ky plazh ka avantazh. Këtu nuk ju nevojitet të shpenzoni për transportin.

Gjithashtu në këtë plazh gjatë viteve të fundit ka funksionuar edhe shërbimi i Lifeguard, rojeve të bregdetit.

Vendndodhja https://goo.gl/lW9Uy1



Plazhi i Manastirit

Playhi i Manastirit ndodhet në kilometrin e 6-të të rrugës nacionale Sarandë – Butrint.

Plazhi ndodhet në gji ranor me ujë të kristaltë

VENDNDODHJA https://goo.gl/bPcFJl



Plazhi Pasqyra – Mirror Beach dhe Plazhe te tjera



Ndodhet në kilometrin e 7-të të rrugës Sarandë – Butrint, rreth 1 kilometër nga rruga.

VENDNDODHJA https://goo.gl/RNAjy3



Plazhi Pulëbardha

Plazhi Pulëbardha ndodhet gati 10 km larg nga Saranda përgjatë rrugës për në Butrint shumë afër Ksamilit. Ky plazh i vogël, i veçuar, i virgjër dhe shumë piktoresk është në fundin e një kodrine…

Vendndodhja https://goo.gl/ShXWPT



PLAZHE NE SARANDE – Plazhet e Ksamilit



Plazhet e Ksamilit janë shumë të pëlqyer për pastërtinë e ujrave të tyre… Rërën e imët dhe pamjet piktoreske që ofrojnë.

Vendndodhja https://goo.gl/enFM2U



Plazhi i Krorezës

Plazhi Krorëz. Nëse ka mbetur ndonjë plazh i virgjër në rivierën shqiptare, padyshim që ky është plazhi i Krorëzës. Në këtë plazh të magjishëm që ndodhet shumë pranë Sarandës mund të shkohet vetëm me varkë ose me këmbë. 500 metër në jug të plazhit të Krorëzës, ndodhet edhe plazhi i Kakomesë.

Vendndodhja https://goo.gl/F5NMdX



Plazhi i Shpellës Lukovë

Ndodhet rreth 20 kilometër në rrugën Sarandë – Vlorë. Natyra e paprekur, uji i kristalte i Jonit me ngjyrën e veçante e bëjnë këtë plazh … Një ndër pikat më të vizituara ndër plazhet e Bregut.

Vendndodhja https://goo.gl/SMkPhc

PLAZHI I BUNECIT – BUNECI BEACH



