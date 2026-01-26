Piemonte Wine kërkon të punësojë Menaxher Shitjesh për zonën e Jugut
Piemonte Wine kërkon të punësojë Menaxher Shitjesh për zonën e Jugut
Kualifikimet / Kriteret:
– Eksperiencë pune në shitje
– Patentë aktive dhe aftësi për lëvizje në terren
– Aftësi të forta komunikimi dhe negocimi
– Përvojë në shitje direkte / në terren
– Orientim drejt rezultateve dhe objektivave
📞 Kontakt: +355 69 332 4262
📧 Email: [email protected]
📧 Email: [email protected]
ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
