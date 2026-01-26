logo
Piemonte Wine kërkon të punësojë Menaxher Shitjesh për zonën e Jugut

26/01/26

Piemonte Wine kërkon të punësojë Menaxher Shitjesh për zonën e Jugut

 

Kualifikimet / Kriteret:

– Eksperiencë pune në shitje

– Patentë aktive dhe aftësi për lëvizje në terren

– Aftësi të forta komunikimi dhe negocimi

– Përvojë në shitje direkte / në terren

– Orientim drejt rezultateve dhe objektivave

OFROHET:
– Makinë pune + karburant
– Pagë bazë + bonuse sipas performancës
– Akomodim (nëse kërkohet)
– Menaxhim i klientëve ekzistues dhe zgjerim i rrjetit
– Mundësi rritjeje profesionale dhe karriere

 

📞 Kontakt: +355 69 332 4262
📧 Email: [email protected]

📧 Email: [email protected]

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

