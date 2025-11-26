Përmbytjet në Delvinë rrezikojnë shembjen e banesave: Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente – VIDEO
Përmbytjet në Delvinë rrezikojnë shembjen e banesave: Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente
Shirat e rrëmbyer të ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të rënda në zonën e Delvinës, ku përroi që kalon pranë disa banesave është fryrë duke rrëshqitur tokën dhe duke vënë në rrezik serioz shtëpitë e dhjetëra familjeve. Ujërat e fuqishme kanë gërryer tokën poshtë ndërtesave, duke çarë mure e themele, ndërsa banorët thonë se janë të braktisur nga institucionet dhe nuk kanë asnjë mundësi për të rikuperuar dëmet ekonomike.
Një nga banorët e prekur nga dëmet shprehet se situata po përkeqësohet çdo ditë, ndërsa institucionet lokale nuk japin asnjë zgjidhje:
“Nuk po vjen askush për të na ndihmuar. Jemi ankuar edhe në bashki, por na thonë se nuk kemi çfarë të bëjmë. Ne jetojmë duke mbledhur hekurishte dhe kanaçe, nuk kemi mundësi.”
Një tjetër banor i zonës thekson mungesën e alternativave dhe rrezikun e humbjes së shtëpisë:
“Kërkojmë ndërhyrjen e qeverisë dhe bashkisë, sepse nuk kemi ku të shkojmë. Këtu kanë jetuar prindërit tanë dhe këtu jemi edhe ne.”
Sipas përfaqësuesit të komunitetit, familjet janë lënë në pritje të pafundme dhe po përballen me një rrezik që tejkalon mundësitë e tyre financiare.
“Nuk kemi asnjë përgjigje të saktë, vetëm na përcjellin. Thonë që bashkia nuk ka mundësi të na ndihmojë. Jetojmë këtu prej 68 vjetësh dhe si kjo përmbytje nuk ka ndodhur kurrë. Familjet nuk e përballojnë dot këtë situatë.”
Banorët kërkojnë investime urgjente nga shteti për ndërtimin e një muri mbajtës përgjatë përroit, duke theksuar se çdo ditë që kalon rrit rrezikun e shembjes së shtëpive.
Prej dekadash familjet kanë jetuar në këtë zonë, por sot kërkojnë vetëm një gjë: siguri për banesat e tyre, përpara se rrëshqitjet t’u marrin jo vetëm shtëpitë, por edhe të ardhmen.
