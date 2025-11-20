Përmbytjet në Delvinë: Banesa dhe rrugë të dëmtuara, punohet për normalizimin – VIDEO
Përmbytjet në Delvinë: Banesa dhe rrugë të dëmtuara, punohet për normalizimin
Delvinë – Reshjet e dendura të shiut që kanë vijuar prej të paktën dy ditësh kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në qytetin e Delvinës dhe zonat përreth. Rrugë kryesore janë bllokuar nga prurjet e ujit dhe inertet, toka bujqësore është përmbytur, ndërsa disa banesa kanë pësuar dëmtime. Rrëshqitjet e dheut kanë bllokuar edhe automjete, duke detyruar ndërhyrjen me mjete të rënda.
Prefektja e Vlorës, Evis Allushi, deklaroi se të gjitha strukturat po punojnë në terren për t’iu ardhur në ndihmë familjeve të prekura.
“Delvina është prekur më tepër, kemi pasur situata që i kemi verifikuar nga afër. Banorët janë lajmëruar paraprakisht dhe bashkia ka marrë masat e nevojshme. Ndodhem në pikat më problematike për të ndihmuar sa më shumë banorët që kanë pësuar dëme nga reshjet,” – u shpreh Allushi.
Në terren është edhe nënprefekti i zonës, Kristaq Kiço, i cili bëri me dije se vijojnë verifikimet për dëmet dhe po punohet për hapjen e rrugëve që lidhin qytetin me tre fshatrat e bllokuar:
“Kryesore është vendosja e komunikimit me 3 fshatrat e bllokuara: Lefterhor, Kakodhiq dhe Varfaj. Sipas informacioneve, do të vendosen tombina për të rikthyer qarkullimin. Gjithashtu do të bëjmë evidentimin e dëmeve për familjet e prekura,” deklaroi Kiço.
Ndërkohë, kryetari i Bashkisë Delvinë, Besmir Veli, tha se situata po shkon drejt normalizimit dhe se puna po vijon në disa lagje të qytetit.
“Reshjet janë ulur dhe aktualisht po ndërhyjmë në rrugën që lidh Delvinën me tre fshatrat e bllokuar. Deri në mesditë do të jetë e mundur qarkullimi i banorëve. Po evidentojmë familjet që kanë pësuar dëme nga përmbytjet dhe po punojmë me mjete të rënda në lagje të ndryshme për të kthyer në normalitet situatën,” tha Veli.
Situata pritet të qetësohet, por dëmet janë të shumta
Pavarësisht përmirësimit të motit, dëmet e shkaktuara në tokat bujqësore dhe banesa kërkojnë inspektim të plotë dhe mbështetje për familjet e prekura. Autoritetet lokale njoftojnë se puna do të vazhdojë deri në rikthimin e plotë të normalitetit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Laert Vasili: Saranda nuk e meriton të mbetet pa Kinoteatër, qytetit t’i rikthehet lavdia e dikurshme – VIDEO
Suvenire
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
20/11/2518:54
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
20/11/2518:54
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
20/11/2518:54
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
20/11/2518:54
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
20/11/2518:54