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Përkujtohet në Kllogjer 82-vjetori i genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë – VIDEO

27/06/2622:12

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Përkujtohet në Kllogjer 82-vjetori i genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë

Në Varrezat Monumentale të Kllogjerit, në Konispol, u zhvillua ceremonia përkujtimore me rastin e 82-vjetorit të gjenocidit të ushtruar ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë nga forcat zerviste.

 

 

Ndryshe nga vitet e kaluara, kur aktiviteti organizohej nga Shoqata Patriotike Çamëria, këtë vit ceremonia u organizua nën kujdesin e Bashkisë Konispol.

 

Në aktivitet morën pjesë kryetari i Bashkisë Konispol, Ergest Dule, kreu i PDIU-së Shpëtim Idrizi, Tahir Nuredini, Dashamir Tahiri, deputetët Ardit Bido, Bujar Leskaj dhe Vullnet Sinaj, Alket Veliu, Endri Hyseni, Rexhina Ismaili – vajza e të ndjerit Rexhep Ismaili, ish-kryetar i Shoqatës “Çamëria” në Sarandë – si dhe përfaqësues të komunitetit çam nga Saranda, Konispoli dhe qytete të tjera të vendit. Të pranishëm ishin edhe pjesëmarrës dhe mbështetës nga Kosova.

 

Gjatë ceremonisë u vendosën kurora dhe trëndafila pranë memorialit të Kllogjerit, në nderim të mijëra viktimave të gjenocidit. Ashtu si çdo 27 qershor, në këtë vend u përkujtuan jetët e humbura të shqiptarëve të Çamërisë, të cilët u dëbuan me dhunë nga trojet e tyre gjatë viteve 1944–1945.

 

Qindra çamë, të mbijetuar të asaj periudhe, së bashku me fëmijët, nipërit dhe stërnipërit e tyre, morën pjesë në homazhe, duke kujtuar vuajtjet dhe humbjet e familjeve të tyre.

 

Gjatë aktivitetit u përcollën dëshmi, të cilat rrëfejnë historitë e dëbimit dhe vuajtjeve të përjetuara. U kujtua se mijëra shqiptarë të Çamërisë u detyruan të linin shtëpitë e tyre dhe se shumë prej tyre humbën jetën nga uria, sëmundjet dhe kushtet e vështira në kampin e përqendrimit në fushën e Kllogjerit.

 

Në ceremoni u mbajtën edhe fjalime nga përfaqësues të Kosovës, të cilët shprehën solidaritetin e tyre me komunitetin çam.

Nga ana e tij, kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi, deklaroi se shteti shqiptar duhet të mbajë një qëndrim më dinjitoz në marrëdhëniet me Greqinë dhe se çështja çame duhet të trajtohet me seriozitet në rrugën e zgjidhjes.

Në Kllogjer, 82 vjet pas ngjarjeve tragjike, përkujtimi mbetet një simbol i kujtesës historike. Për pasardhësit e viktimave, dhimbja nuk është zbehur me kalimin e kohës, ndërsa kërkesa për drejtësi vijon të mbetet e gjallë. Saranda Web

 

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