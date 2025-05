Përfundon numërimi i votave të diasporës për qarkun Vlorë: PS 70%, PD 12%, Shqipëria Bëhet 8,6 %

Përfundon numërimi i votave të diasporës për qarkun Vlorë: PS thellon epërsinë, por pa ndikim në ndarjen e mandateve

Ka përfunduar numërimi i votave të diasporës për qarkun Vlorë, dhe sipas rezultateve zyrtare, Partia Socialiste ka marrë mbështetjen më të madhe me 70% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike me 12% dhe koalicioni “Shqipëria Bëhet” me 8.6%.

Megjithatë, votat e diasporës nuk kanë sjellë asnjë ndryshim në ndarjen e mandateve për këtë qark, ku mbeten të pandryshuara: 9 mandate për Partinë Socialiste dhe 3 mandate për Partinë Demokratike.

Burime të Saranda Web nga brenda procesit të vëzhgimit të votave për kandidatët në listat e hapura të PS-së bëjnë me dije se nuk ka pasur ndryshime as në renditjen e kandidatëve që do të marrin mandatin, çka do të thotë se emrat që ishin konfirmuar pas numërimit të votave brenda territorit, mbeten po të njëjtët edhe pas përfshirjes së votave nga jashtë vendit.

Nga numërimi i votave të diasporës Shqipëria Bëhet priste të merrte mandatin e fituar nga PS, por nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ndikuar në përfitimin e këtij mandati.

