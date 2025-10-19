logo
Pasticeri “Bleta Premium” në Sarandë kërkon Mjeshtër dhe Ndihmës për prodhim buke

19/10/2519:17

📢 Njoftim Punësimi – Pasticeria “Bleta Premium” në Sarandë kërkon të punësojë:

 

🍞 Mjeshtër për prodhim buke
🥖 Ndihmës për prodhim buke

 

Kriteret e kërkuara:

 

Të kenë eksperiencë pune

Seriozitet dhe përkushtim në punë

Paga është e negociueshme, në varësi të eksperiencës

 

Kontakt: 068 20 99 684

 

Pasticeri Bleta Premium në Sarandë

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja dhe përgjegjësia i përkasin punëdhënësit.

 

