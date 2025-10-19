Pasticeri “Bleta Premium” në Sarandë kërkon Mjeshtër dhe Ndihmës për prodhim buke
📢 Njoftim Punësimi – Pasticeria “Bleta Premium” në Sarandë kërkon të punësojë:
🍞 Mjeshtër për prodhim buke
🥖 Ndihmës për prodhim buke
Kriteret e kërkuara:
Të kenë eksperiencë pune
Seriozitet dhe përkushtim në punë
Paga është e negociueshme, në varësi të eksperiencës
Kontakt: 068 20 99 684
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja dhe përgjegjësia i përkasin punëdhënësit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
19/10/2519:17
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
19/10/2519:17
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
19/10/2519:17
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
19/10/2519:17
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
19/10/2519:17