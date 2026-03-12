Pas publikimit në Saranda Web, zgjidhet brenda pak orësh problemi i ujit në Berdenesh
Pas publikimit në Saranda Web, zgjidhet brenda pak orësh problemi i ujit në Berdenesh
Vetëm pak orë pas publikimit të shqetësimit të banorëve të Berdeneshit në Saranda Web, duket se institucionet janë vënë në lëvizje dhe problemi i furnizimit me ujë është zgjidhur.
Banorët e zonës kanë kontaktuar sërish redaksinë për të bërë të ditur se ndërhyrja është kryer menjëherë gjatë ditës së sotme. Sipas tyre, pas rreth 20 ditësh pa ujë të pijshëm, në zonë ka mbërritur një eskavator dhe defekti në tubacion është riparuar brenda një kohe shumë të shkurtër.
Një prej mesazheve të ardhura nga banorët tregon qartë se sa e vogël ka qenë ndërhyrja e nevojshme për të rikthyer furnizimin me ujë për qindra familje.
“Pas publikimit tuaj sot, pas 20 ditësh erdhi eskavatori dhe për rreth dy apo tre orë u rregullua defekti. Nga ora 14:00 e pasdites uji erdhi përsëri në shtëpitë tona. Kaq i madh ishte problemi: vetëm dy orë punë dhe lanë pa ujë rreth 400 familje. Ju falënderoj pa masë që bëheni zëri ynë.”
Ky reagim i banorëve tregon edhe një herë rolin që media mund të luajë në ngritjen e problemeve të komunitetit dhe në nxitjen e reagimit të institucioneve. Në këtë rast, një problem që kishte mbetur i pazgjidhur për javë të tëra u rregullua brenda pak orësh pas publikimit të tij.
Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse furnizimi me ujë në zonën e Berdeneshit do të jetë i qëndrueshëm në vazhdim, pasi sipas banorëve kjo është një problematikë që vazhdon prej më shumë se dy dekadash dhe shpesh rikthehet në mënyrë periodike. Saranda Web
