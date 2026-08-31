logo
0
Rezervime Suvenire

Pas protestave Këshilli Bashkiak diskuton kërkesën për linjën Delvinë-Sarandë

31/08/2616:18

Shperndaje:

Pas protestave Këshilli Bashkiak Sarandë diskuton kërkesën për linjën Delvinë-Sarandë

Këshilli Bashkiak Sarandë zhvilloi ditën e sotme mbledhjen e radhës, ku një prej çështjeve që mori vëmendjen kryesore ishte transporti publik dhe kërkesa e banorëve të Delvinës që linja Delvinë–Sarandë të vijojë të hyjë në qytet, pa u detyruar të përfundojë udhëtimin në terminal.

 

 

Në rendin e ditës ishin gjashtë pika: përdorimi i fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike për muajin korrik, dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë, nisja e procedurës së shpronësimit për projektin e rikualifikimit të rrugëve të brendshme në zonën Turizëm–Kanali i Çukës, korrigjimi i gabimeve materiale, raporti për fillimin e vitit të ri arsimor dhe analiza e transportit publik.

 

Gjatë diskutimeve për masat e marra në prag të vitit të ri arsimor, këshilltarja Dafina Allkushi bëri të ditur se shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë është përzgjedhur për t’u përfshirë në programin “Pas Shkolle”.

 

Ndërkohë, këshilltarët e Ksamilit kërkuan masa më të forta sigurie në shkolla, duke ngritur një pretendim shqetësues se në ambientet apo pranë këtyre institucioneve ka edhe raste të shitjes së lëndëve narkotike. Ky pretendim u ngrit gjatë diskutimeve në Këshill dhe kërkon verifikim nga institucionet përgjegjëse.

 

Këshilltarët mbështesin kërkesën e Delvinës

 

Debati kryesor gjatë analizës së transportit publik u përqendrua te terminali dhe linjat që lidhin Sarandën me bashkitë fqinje.

Për diskutim u paraqit kërkesa e banorëve të Delvinës, të cilët prej ditësh kundërshtojnë detyrimin që autobusët e linjës Delvinë–Sarandë të ndalojnë në terminal dhe kërkojnë që linja të vazhdojë itinerarin brenda qytetit.

 

Kërkesa të ngjashme janë ngritur edhe nga banorë dhe operatorë të linjave që u shërbejnë fshatrave të Finiqit dhe Konispolit.

Gjatë diskutimit, pothuajse të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak shprehën mbështetje për kërkesën e banorëve.

 

Kreu i grupit të këshilltarëve të majtë, avokati Gjergji Imeri, kërkoi që linja Delvinë–Sarandë të mos penalizohet për shkak të ndonjë interesi tjetër që mund të lidhet me linjat e transportit urban.

Këshilltari Ilirjan Gërdhuqi shkoi më tej, duke kërkuar që kërkesa e banorëve të hidhej në votim për miratim.

 

Bashkia propozon dy linja të reja urbane, por nuk merret vendim

 

Në analizën e transportit, Bashkia Sarandë kishte paraqitur gjithashtu propozimin për shtimin e linjave urbane, me argumentin se aktualisht nuk mbulohet i gjithë qyteti.

 

Sipas dokumenteve të paraqitura, propozohet linja Qendër–Terminal, me nisje nga Shkolla “9 Tetori” dhe itinerar nëpër rrugët Idriz Alidhima, Abedin Dino dhe Skënderbeu deri në terminal.

 

Propozimi i dytë është linja Kodër–Terminal, gjithashtu me nisje nga Shkolla “9 Tetori”, që parashikohet të kalojë në rrugët Idriz Alidhima, Mitat Hoxha, Abedin Dino, Adem Sheme, Gjergj Araniti dhe Skënderbeu përpara mbërritjes në terminal.

 

Megjithatë, mbledhja u mbyll pa një vendimmarrje për kërkesën e banorëve të Delvinës, pavarësisht mbështetjes së shprehur gjatë diskutimeve dhe kërkesës që çështja të hidhej në votim.

 

Po ashtu, nuk u mor vendim as për dy propozimet e Bashkisë për linjat Qendër–Terminal dhe Kodër–Terminal, duke lënë të hapur diskutimin për mënyrën se si do të organizohet transporti publik në Sarandë. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Përmes një analize u tentua miratimi i 2 linjave të reja urbane, por jo kërkesa Delvinë–Sarandë

Përmes një analize u tentua miratimi i 2 linjave të reja urbane, por jo kërkesa Delvinë–Sarandë
Pas protestave Këshilli Bashkiak diskuton kërkesën për linjën Delvinë-Sarandë

Pas protestave Këshilli Bashkiak diskuton kërkesën për linjën Delvinë-Sarandë
Kompania Gjoni kërkon Arkëtar-Ekonomist, Shofer dhe Punonjës magazine

Kompania Gjoni kërkon Arkëtar-Ekonomist, Shofer dhe Punonjës magazine
Aksident në Ksamil, të përfshirë një automjet dhe një motoçikletë

Aksident në Ksamil, të përfshirë një automjet dhe një motoçikletë
Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës

Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës
Tërmet 4.5 ballë, epiqendra pranë Borshit – lëkundje të forta edhe në Sarandë

Tërmet 4.5 ballë, epiqendra pranë Borshit – lëkundje të forta edhe në Sarandë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.