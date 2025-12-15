logo
Partizani B dhe Butrinti ndahen në barazim pa gola në “Arena e Demave”

15/12/2510:08

Partizani B dhe Butrinti ndahen në barazim pa gola në "Arena e Demave"

 

Partizani B dhe Butrinti i Sarandës nuk arritën të gjejnë rrugën e rrjetës, duke u ndalur në një barazim 0-0 në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Arena e Demave”, e vlefshme për javën e 10-të të Kategorisë së Dytë.

 

Takimi pati një risi të veçantë, pasi u gjykua nga arbitra Eglantina Pjetrushaj e kolegjiumit të Lezhës, e cila mban edhe stemën e FIFA-s. Gjyqtarja 28-vjeçare drejtoi ndeshjen në mënyrë korrekte dhe strikte, duke mbajtur nën kontroll një duel mjaft të luftuar nga të dyja skuadrat.

 

Partizani B dhe Butrinti ndahen në barazim pa gola në "Arena e Demave"

 

 

Pjesa e parë

 

45 minutat e para u karakterizuan nga një lojë e balancuar, me raste në të dy krahët. Për Partizanin B u dalluan D. Balla dhe Bintsuka, të cilët shpërdoruan dy mundësi të pastra shënimi.

Nga ana tjetër, Butrinti u përgjigj me aksione të shpejta nga krahët, ku krosimet e Ekango nuk u shfrytëzuan si duhet nga Kolonja, i cili gjithashtu humbi dy raste të arta për të kaluar miqtë në avantazh.

 

Pjesa e dytë

 

Fraksioni i dytë nisi me presionin e Partizanit B, ku Bintsuka humbi një tjetër rast pas një krosimi të ardhur në zonë. Butrinti vijoi të luajë me të njëjtën filozofi, duke u mbështetur te loja nga krahët, por pa gjetur zgjidhje në finalizim.

Në minutat e fundit, portieri i Butrintit, Ndreca, u shndërrua në protagonist absolut, duke neutralizuar me sukses disa aksione radhazi të skuadrës vendase dhe duke ruajtur portën të paprekur.

Në këtë mënyrë, ndeshja u mbyll në barazim pa gola, me Partizanin B që nuk arriti të përfitonte nga ndalesa e rivalëve, ndërsa Butrinti tregoi dy fytyra në lojë: një pjesë sulmuese dhe një tjetër të përqendruar në mbrojtje.

 

Java e ardhshme premton emocione të forta në Sarandë, ku do të luhet derbi bregdetar Butrinti – Oriku, ndërsa Partizani B do të udhëtojë drejt Këlcyrës për një tjetër përballje të rëndësishme në funksion të objektivave të skuadrës.

 

