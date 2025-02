ORIKU – BUTRINTI / Drejtpërdrejt në Saranda Web

Të dielën, futbollistët e Butrinti do të zbresin në fushën e skuadrës Oriku për një përballje të rëndësishme në kampionat. Një ndeshje që pritet me interes nga tifozët sarandiot, të cilët do të kenë mundësinë ta ndjekin drejtpërdrejt përmes Saranda Web.

Si do të përformojë skuadra jonë në këtë transfertë? A do të arrijë Butrinti të rikthehet me pikë nga ky takim? Për ta zbuluar, qëndroni me ne dhe ndiqni ndeshjen LIVE në Facebook dhe YouTube të Saranda Web!

