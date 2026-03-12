Parlamenti bëhet bunker anti-SPAK për Belindën. Berisha: Do protestojmë përsëri pas 10 ditësh
Parlamenti bëhet bunker anti-SPAK, rrëzohet kërkesa për arrestimin e Belinda Ballukut. Berisha paralajmëron protestë të re pas 10 ditësh
Seanca parlamentare e kësaj të enjteje u shndërrua në një përplasje të fortë politike dhe institucionale, ku Kuvendi i Shqipërisë refuzoi kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e ish-zëvendëskryeministres dhe deputetes Belinda Balluku. Vendimi u mor me 82 vota pro rrëzimit të kërkesës dhe 42 vota kundër, duke e kthyer parlamentin në atë që opozita e cilësoi një “bunker anti-SPAK”.
Procesi u zhvillua mes tensioneve të forta politike dhe debateve të ashpra në sallë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike paraqitën dy raporte të ndryshme mbi kërkesën e Prokurorisë së Posaçme, duke reflektuar ndarjen e thellë mes shumicës dhe opozitës për këtë çështje. Në fund, shumica parlamentare vendosi të mos i japë SPAK-ut autorizimin për arrestimin e deputetes socialiste.
Në votimin e zhvilluar në Kuvend nuk morën pjesë deputetët Elisa Spiropali dhe Fatmir Xhafaj, ndërsa rezultati përfundimtar i votimit vulosi refuzimin e kërkesës së organit të akuzës.
Seanca parlamentare u zhvillua në një klimë të ngarkuar politike, ndërsa jashtë godinës së Kuvendit opozita kishte thirrur protestë kundër qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, iu bashkua protestuesve dhe lëshoi akuza të ashpra ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se refuzimi i kërkesës së SPAK për arrestimin e Ballukut përbën një goditje ndaj drejtësisë.
Berisha e cilësoi vendimin e shumicës si “vetëvrasje politike” për qeverinë dhe paralajmëroi përshkallëzim të protestave. Ai deklaroi se opozita do të rikthehet në protestë pas 10 ditësh, duke e quajtur situatën një moment që kërkon reagim të fortë qytetar.
“Në parlament u shënua sot vetëvrasja politike e Edi Ramës. Kjo është një mbrojtje e hapur e korrupsionit dhe një përpjekje për të shndërruar Kuvendin në bunker kundër drejtësisë. Qytetarët kanë autorizimin për kryengritjen më të fuqishme”, deklaroi Berisha para protestuesve.
Ndërkohë, përpara zhvillimit të seancës parlamentare reagoi edhe Ambasada Britanike në Shqipëri, e cila theksoi rëndësinë e respektimit të sundimit të ligjit dhe të pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Në reagimin e saj diplomatik, ambasada nënvizoi se imuniteti parlamentar duhet të shërbejë për mbrojtjen e proceseve demokratike, por nuk duhet të kthehet në një pengesë për barazinë para ligjit dhe për llogaridhënien e zyrtarëve publikë.
Lidhur me vendimin e sotëm të Parlamentit shqiptar rreth heqjes së imunitetit Ambasada Gjermane deklaron:
Gjermania mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në përputhje me dëshirën e shqiptarëve.
Kusht i domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që ta garantojë këtë proces.
Debati për këtë çështje pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa tensionet politike janë rritur ndjeshëm mes shumicës dhe opozitës. Vendimi i Kuvendit për të mos autorizuar arrestimin e deputetes Belinda Balluku ka hapur një kapitull të ri përplasjesh mes politikës dhe institucioneve të drejtësisë, në një moment kur lufta kundër korrupsionit mbetet një nga temat më të ndjeshme të jetës politike në vend. Saranda Web
