Oriku–Butrinti transmetohet LIVE në RTSH 2, sot finalja që vendos ngjitjen
Oriku dhe Butrinti përballen nesër në stadiumin “Oriku” në një ndeshje vendimtare që përcakton skuadrën që ngjitet direkt në Kategorinë e Parë. Takimi do të transmetohet drejtpërdrejt në RTSH 2.
Butrinti kryeson me 44 pikë, vetëm një më shumë se Oriku me 43, duke e kthyer këtë duel në një finale të vërtetë. Skuadrës vendase i duhet vetëm fitorja, ndërsa Butrintit i mjafton edhe barazimi për të siguruar vendin e parë.
