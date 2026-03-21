Operacioni “Kamuflimi” – Policia arreston dy shtetas dhe zbulon një bazë shpërndarjeje
Policia e Sarandës njofton se ka arrestuar në flagrancë dy shtetas dhe zbuluar një bazë shpërndarjeje të maskuar si lavazh automjetesh.
Sipas njoftimit të Policisë, në kuadër të operacioneve të pandërprera kundër shpërndarjes së lëndëve nar,kotike, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë finalizuan me sukses operacionin e koduar “Kamuflimi”.
Si rezultat i këtij operacioni u bë e mundur kapja në flagrancë e shtetasve R. M., 51 vjeç dhe I. P., 22 vjeç, të dy banues në Sarandë. Nga hetimet paraprake rezulton se këta shtetas ushtronin aktivitet të paligjshëm të shitjes së lëndëve nar,kotike në ambientet e një lavazhi automjetesh në rrugën “Idriz Alidhima”, të cilin e kishin përshtatur si bazë për shpërndarje.
Gjatë kontrollit në këtë ambient, shërbimet e Policisë sekuestruan rreth 1 kilogram lëndë nar,kotike can,nabis sa,tiva, si dhe sende të tjera të kundërligjshme që shërbenin për ndarjen dhe ambalazhimin e saj, konkretisht dy targa automjetesh, një targë motomjeti dhe letër alumini.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme.
