logo
0
Rezervime Suvenire

Oltion Çaçi premtoi zëvendësimin e pishave të thara deri në Shkurt – VIDEO

10/03/2611:58

Shperndaje:

Oltion Çaçi premtoi zëvendësimin e pishave të thara deri në Shkurt

 

Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak Sarandë në Dhjetor 2025 këshilltari Përparim Ahmeti ngriti shqetësimi për tharjen e pishave në Shëtitoren e qytetit.

 

Kryetari i Bashkisë, Oltion Çaçi, deklaroi se bashkia kishte kontaktuar me firmën që kishte kryer punimet dhe se pishat e dëmtuara do të zëvendësoheshin brenda muajit Shkurt, periudhë që konsiderohet edhe si koha e përshtatshme për mbjelljen e pemëve.

 

 

Megjithatë, tashmë jemi në Mars 2026 dhe në Shëtitoren e Sarandës nuk është kryer ende asnjë ndërhyrje për zëvendësimin e pishave të thara. Premtimi i bërë publikisht në mbledhjen e këshillit mbetet ende i parealizuar.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Oltion Çaçi premtoi zëvendësimin e pishave të thara deri në Shkurt &#8211; VIDEO

Oltion Çaçi premtoi zëvendësimin e pishave të thara deri në Shkurt – VIDEO
Progonati SHPK kërkon Shefe Finance, Arkëtare dhe Faturiste

Progonati SHPK kërkon Shefe Finance, Arkëtare dhe Faturiste
Saranda Sailing School kërkon 2 të rinj/reja për instruktorë lundrimi dhe noti

Saranda Sailing School kërkon 2 të rinj/reja për instruktorë lundrimi dhe noti
Shpallet në kërkim një 54-vjeçare nga Ksamili. Policia: punohet për kapjen e saj

Shpallet në kërkim një 54-vjeçare nga Ksamili. Policia: punohet për kapjen e saj
Restorant Manxurane në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Llanxhiere

Restorant Manxurane në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Llanxhiere
1CLICK kërkon të punësojë staf për shërbim klienti në Sarandë

1CLICK kërkon të punësojë staf për shërbim klienti në Sarandë

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.