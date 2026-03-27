Nuk iu bind urdhrit të Policisë dhe u largua me automjet, arrestohet 29-vjeçari në Sarandë
Sarandë – Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban pranë Komisariatit të Policisë Sarandë kanë arrestuar në flagrancë një shtetas të shpallur në kërkim, i cili disa ditë më parë nuk i ishte bindur urdhrit të punonjësve të Policisë për të ndaluar automjetin.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, në pranga ka rënë shtetasi M. K., 29 vjeç, banues në Salari, Tepelenë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi më datë 24 mars 2026, gjatë një kontrolli rrugor, nuk i është bindur sinjalit të Policisë për të ndaluar dhe është larguar me automjet.
Gjatë verifikimeve të kryera pas identifikimit dhe kapjes së tij, rezultoi se 29-vjeçari nuk ishte i pajisur me leje drejtimi.
Policia vijon procedurat për dokumentimin e plotë të rastit, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
