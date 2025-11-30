logo
NOI PREMIUM Cellar në qendër të Sarandës kërkon të punësojë 2 Shitës/e

30/11/2518:36

Njoftim Pune – NOI PREMIUM Cellar në qendër të Sarandës kërkon të punësojë 2 Shitës/e.

Kërkohet korrektësi, aftësi komunikimi dhe dëshirë për të punuar në një ambient të rregullt dhe profesional.

 

Adresa: 15-Katshi, Sarandë

Për info & aplikime kontaktoni 0699825852

 

NOI PREMIUM Cellar në qendër të Sarandës

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

