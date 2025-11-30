NOI PREMIUM Cellar në qendër të Sarandës kërkon të punësojë 2 Shitës/e
Njoftim Pune – NOI PREMIUM Cellar në qendër të Sarandës kërkon të punësojë 2 Shitës/e.
Kërkohet korrektësi, aftësi komunikimi dhe dëshirë për të punuar në një ambient të rregullt dhe profesional.
Adresa: 15-Katshi, Sarandë
Për info & aplikime kontaktoni 0699825852
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
