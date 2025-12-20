Ngjarje e pazakontë në Sarandë: Çahen gomat e rreth 10 automjeteve gjatë natës
Ngjarje e pazakontë në Sarandë: Çahen gomat e rreth 10 automjeteve gjatë natës
Një ngjarje e pazakontë është regjistruar gjatë orëve të natës në lagjen nr. 4 në Sarandë, në zonën e njohur si Kodër. Persona ende të paidentifikuar kanë dëmtuar me mjet prerës gomat e rreth 10 automjeteve të parkuara.
Sipas informacioneve, akti vandal është konstatuar nga pronarët e mjeteve vetëm në orët e mëngjesit, në momentin kur janë drejtuar drejt automjeteve për t’u nisur në punët e përditshme. Shumë prej tyre janë përballur me pamundësinë për të lëvizur mjetet, për shkak të gomave të çara.
Ngjarja është denoncuar në polici, e cila ka nisur verifikimet për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorit apo autorëve të këtij akti. Deri më tani nuk ka informacion për persona të dyshuar, ndërsa pritet që kamerat e sigurisë në zonë të ndihmojnë në hetime.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Vidhet kambana e Manastirit të Shën Gjergjit, kujdestari: “Kthejeni, do t’ju ndëshkojë Zoti” – VIDEO
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
20/12/2510:39
Suvenire nga Saranda
20/12/2510:39
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
20/12/2510:39
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
20/12/2510:39
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
20/12/2510:39