Ngacmoi sek’sualisht 2 shoqet 15-vjeçare të vajzës së tij, arrestohet nga Policia e Sarandës

04/10/2512:13

Një ngjarje e rëndë është denoncuar në  Policinë e Sarandës, ku një 50-vjeçar është arrestuar pasi akuzohet se ka ngacmuar sek.sualisht dy vajza të mitura, të moshës 15 vjeç, shoqe të vajzës së tij.

 

 

Sipas hetimeve, shtetasi B. K. dyshohet se ka ngacmuar vajzat duke u dërguar mesazhe me përmbajtje seksuale në telefon.
Denoncimi i bërë ë ka çuar në nisjen e menjëhershme të procedurave nga ana e Policisë.

 

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë, ndërsa ndaj 50-vjeçarit u ekzekutua masa e ndalimit për veprën penale “Ngacmim sek*sual”.

 

