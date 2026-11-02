Ndryshon orari në Qafë Botë, pala greke rikthen orarin dimëror
Pika kufitare e Qafë Botës do të funksionojë nga ora 07:00 deri në 21:00 me orën e Shqipërisë, pas rikthimit të orarit dimëror nga pala greke. Me orën e Greqisë, shërbimi do të ofrohet nga ora 08:00 deri në 22:00.
Ndryshimi prek udhëtarët dhe automjetet që përdorin këtë pikë për të kaluar kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë, në të dyja drejtimet.
Dogana greke e Mavromatit rikthehet kështu në një orar më të kufizuar shërbimi, pas zgjatjes së tij gjatë sezonit veror.
Në muajin maj orari ishte zgjeruar nga 05:00 deri në 23:00 me orën shqiptare, ose nga 06:00 deri në 24:00 me orën greke. Zgjatja ishte njoftuar në prag të rritjes së lëvizjeve gjatë verës.
Me rikthimin e orarit dimëror, koha e funksionimit reduktohet me katër orë në ditë: hapja bëhet dy orë më vonë dhe mbyllja dy orë më herët krahasuar me orarin veror.
Qytetarët që planifikojnë të udhëtojnë përmes Qafë Botës duhet të marrin parasysh orarin 07:00–21:00 me orën shqiptare, për të shmangur mbërritjen në kufi jashtë kohës së shërbimit. Saranda Web