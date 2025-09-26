Ndodhi në Delvinë: Farmacisti 24-vjeçar godet me pëllëmbë në fytyrë mjekun 68 vjeç
Ndodhi në Delvinë: Farmacisti 24-vjeçar godet me pëllëmbë në fytyrë mjekun 68-vjeçar
Një ngjarje e pazakontë është shënuar në qytetin e Delvinës, ku një konflikt mes dy profesionistëve të shëndetësisë ka përfunduar me dhunë fizike.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Delvinë kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë nisur procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasin D. M., 24 vjeç, me profesion farmacist.
Ky i fundit dyshohet se ka goditur me pëllëmbë në fytyrë shtetasin Th. Ç., 68 vjeç, me profesion mjek.
Farmacisti akuzonte mjekun se rekomandon pacientët për të blerë barnat në farmaci të tjera.
Autoritetet kanë bërë të ditur se materialet i janë kaluar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë, ndërsa vijojnë procedurat ligjore për sqarimin e plotë të ngjarjes.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit