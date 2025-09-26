logo
0
Rezervime Suvenire

Ndodhi në Delvinë: Farmacisti 24-vjeçar godet me pëllëmbë në fytyrë mjekun 68 vjeç

26/09/2514:01

Shperndaje:

Ndodhi në Delvinë: Farmacisti 24-vjeçar godet me pëllëmbë në fytyrë mjekun 68-vjeçar

 

Një ngjarje e pazakontë është shënuar në qytetin e Delvinës, ku një konflikt mes dy profesionistëve të shëndetësisë ka përfunduar me dhunë fizike.

 

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Delvinë kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë nisur procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasin D. M., 24 vjeç, me profesion farmacist.

 

 

Ky i fundit dyshohet se ka goditur me pëllëmbë në fytyrë shtetasin Th. Ç., 68 vjeç, me profesion mjek.
Farmacisti akuzonte mjekun se rekomandon pacientët për të blerë barnat në farmaci të tjera. 

 

Autoritetet kanë bërë të ditur se materialet i janë kaluar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë, ndërsa vijojnë procedurat ligjore për sqarimin e plotë të ngjarjes.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Sarandë: Dita e dytë e aksionit për prishjen e ndërtimeve pa leje &#8211; VIDEO

Sarandë: Dita e dytë e aksionit për prishjen e ndërtimeve pa leje – VIDEO
Ndodhi në Delvinë: Farmacisti 24-vjeçar godet me pëllëmbë në fytyrë mjekun 68 vjeç

Ndodhi në Delvinë: Farmacisti 24-vjeçar godet me pëllëmbë në fytyrë mjekun 68 vjeç
Jepet me qira ose shitet magazinë në qendër të Sarandës

Jepet me qira ose shitet magazinë në qendër të Sarandës
Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsionist/e për punësim vjetor

Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsionist/e për punësim vjetor
Dyqani NEPTUN Sarandë kërkon Shitës/e dhe punonjës magazine

Dyqani NEPTUN Sarandë kërkon Shitës/e dhe punonjës magazine
Starton sezoni i ri, Butrinti udhëton drejt Ballshit, Delvina pret Devollin

Starton sezoni i ri, Butrinti udhëton drejt Ballshit, Delvina pret Devollin

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.