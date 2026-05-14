Ndjekje si në filma në rrugët e Janinës, shqiptari kapet me makinën mbushur me kanabis
Ndjekje si në filma në rrugët e Janinës, shqiptari kapet me makinën mbushur me kanabis. Një sasi e madhe lënde narkotike është sekuestruar mëngjesin e sotëm nga policia greke në zonën e Janinës. Sipas mediave greke dhe njoftimit zyrtar të autoriteteve, në pranga ka rënë një shtetas shqiptar, ndaj të cilit janë ngritur akuza për trafikim droge, drejtim të rrezikshëm të automjetit, falsifikim dokumentesh dhe shkelje të ligjit për të huajt.
Operacioni u zhvillua nga efektivët e Seksionit të Luftës Kundër Narkotikëve pranë Drejtorisë së Hetimit dhe Zbardhjes së Krimeve në Janinë, në kuadër të kontrolleve të shtuara për parandalimin e hyrjes së lëndëve narkotike në territorin grek.
Sipas informacioneve, policia greke identifikoi një automjet me targa shqiptare në një zonë të Janinës dhe tentoi ta ndalonte për kontroll. Drejtuesi i mjetit nuk iu bind urdhrit të policisë dhe u largua me shpejtësi të lartë, duke kryer manovra të rrezikshme dhe duke lëvizur disa herë në korsinë e kundërt të qarkullimit.
Pas ndjekjes nga forcat policore, automjeti u neutralizua pak më vonë dhe drejtuesi shqiptar u arrestua. Gjatë kontrollit në brendësi të mjetit, policia gjeti dhe sekuestroi 28 pako me kanabis të papërpunuar, me peshë totale 167 kilogramë e 200 gramë.
Autoritetet greke bënë me dije gjithashtu se automjeti, i cili u sekuestrua, kishte targa të falsifikuara, ndërsa i arrestuari nuk dispononte dokumentacionin e nevojshëm për hyrje dhe qëndrim të ligjshëm në Greqi.
I ndaluari pritet të dalë përpara Prokurorisë së Shkallës së Parë në Janinë për veprime të mëtejshme procedurale. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
14/05/2620:17
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
14/05/2620:17
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
14/05/2620:17
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
14/05/2620:17
Suvenire nga Saranda – Shegë
14/05/2620:17