Ndeshja ndaj Patosit, Butrinti ndëshkohet rëndë nga Komisioni i Disiplinës. Butrinti gjobitet për hedhjen e sendeve në fushë ndaj Albpetrolit, pezullohet zyrtari i patosarakëve
Fitorja 3–1 ndaj Albpetrolit të Patosit është shoqëruar me një ndëshkim financiar për Butrintin. Klubi sarandiot është gjobitur për sjelljen e spektatorëve gjatë takimit në stadiumin “Andon Lapa”, ku janë hedhur sende në fushën e lojës. Sipas vendimit disiplinor, veprimet e spektatorëve kanë rrezikuar sigurinë e zyrtarëve të ndeshjes dhe të futbollistëve të ekipit kundërshtar. Në bazë të neneve 17/2/b dhe 17/2/h të Kodit të Disiplinës dhe Etikës, Butrinti është dënuar me gjobë prej 300 mijë lekësh. Megjithatë, në zbatim të nenit 76/1/a, gjoba aplikohet në masën 50%, duke e çuar shumën për t’u paguar në 150 mijë lekë.
Ndëshkim ka marrë edhe zyrtari i Albpetrolit, Endrit Cako, për hyrje të paautorizuar dhe të parregullt në fushën e lojës. Për shkeljen e rregullave themelore të sjelljes së mirë, ai është pezulluar për tri ndeshje nga veprimtaritë, në bazë të nenit 13/2/a të KDE-së.
Siç raportoi Saranda Web, përballja e 18 tetorit nisi me tensione dhe ndërhyrje të ashpra. Albpetroli mbeti me dhjetë lojtarë në minutën e 24-t, pas kartonit të kuq ndaj Qarrit, ndërsa në minutën e 32-të u përjashtua edhe portieri i Butrintit.
Në planin sportiv, sarandiotët triumfuan me golin e Nanjul dhe dy realizime të Mario Mërkurit. Hyska shënoi golin e vetëm për miqtë në minutën e 72-të. Takimi, i transmetuar drejtpërdrejt nga Saranda Web, i dha Butrintit fitoren e tretë radhazi dhe e ngjiti në kuotën e nëntë pikëve. Saranda Web