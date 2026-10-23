Ndeshja ndaj Patosit, Butrinti ndëshkohet rëndë nga Komisioni i Disiplinës

Ndeshja ndaj Patosit, Butrinti ndëshkohet rëndë nga Komisioni i Disiplinës. Butrinti gjobitet për hedhjen e sendeve në fushë ndaj Albpetrolit, pezullohet zyrtari i patosarakëve

Fitorja 3–1 ndaj Albpetrolit të Patosit është shoqëruar me një ndëshkim financiar për Butrintin. Klubi sarandiot është gjobitur për sjelljen e spektatorëve gjatë takimit në stadiumin “Andon Lapa”, ku janë hedhur sende në fushën e lojës. Sipas vendimit disiplinor, veprimet e spektatorëve kanë rrezikuar sigurinë e zyrtarëve të ndeshjes dhe të futbollistëve të ekipit kundërshtar. Në bazë të neneve 17/2/b dhe 17/2/h të Kodit të Disiplinës dhe Etikës, Butrinti është dënuar me gjobë prej 300 mijë lekësh. Megjithatë, në zbatim të nenit 76/1/a, gjoba aplikohet në masën 50%, duke e çuar shumën për t’u paguar në 150 mijë lekë.

Ndëshkim ka marrë edhe zyrtari i Albpetrolit, Endrit Cako, për hyrje të paautorizuar dhe të parregullt në fushën e lojës. Për shkeljen e rregullave themelore të sjelljes së mirë, ai është pezulluar për tri ndeshje nga veprimtaritë, në bazë të nenit 13/2/a të KDE-së.

Siç raportoi Saranda Web, përballja e 18 tetorit nisi me tensione dhe ndërhyrje të ashpra. Albpetroli mbeti me dhjetë lojtarë në minutën e 24-t, pas kartonit të kuq ndaj Qarrit, ndërsa në minutën e 32-të u përjashtua edhe portieri i Butrintit.

Në planin sportiv, sarandiotët triumfuan me golin e Nanjul dhe dy realizime të Mario Mërkurit. Hyska shënoi golin e vetëm për miqtë në minutën e 72-të. Takimi, i transmetuar drejtpërdrejt nga Saranda Web, i dha Butrintit fitoren e tretë radhazi dhe e ngjiti në kuotën e nëntë pikëve. Saranda Web

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +207,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +23,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë

POSTIMET E FUNDIT
Nga Tirana drejt Mamurrasit me 126 doza kokainë, arrestohet 31-vjeçari nga Saranda

Nga Tirana drejt Mamurrasit me 126 doza kokainë, arrestohet 31-vjeçari nga Saranda

Lexoni më shumë
Ndeshja ndaj Patosit, Butrinti ndëshkohet rëndë nga Komisioni i Disiplinës

Ndeshja ndaj Patosit, Butrinti ndëshkohet rëndë nga Komisioni i Disiplinës

Lexoni më shumë
PD Sarandë mbledh Kryesinë për protestat në Tiranë, por hesht për problemet e qytetit të vet

PD Sarandë mbledh Kryesinë për protestat në Tiranë, por hesht për problemet e qytetit të vet

Lexoni më shumë
Legalizimet e banesave: si të merrni faturën e truallit online dhe kush përfiton ulje

Legalizimet e banesave: si të merrni faturën e truallit online dhe kush përfiton ulje

Lexoni më shumë
Protestuesit kërkojnë largimin e Ramës, Rama kërkon dorëheqjet e drejtorëve

Protestuesit kërkojnë largimin e Ramës, Rama kërkon dorëheqjet e drejtorëve

Lexoni më shumë
157 mijë euro për rikonstruksionin e 15 banesave të familjeve në nevojë në Delvinë

157 mijë euro për rikonstruksionin e 15 banesave të familjeve në nevojë në Delvinë

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Njoftime Njoftime Blej Shitje Njoftime Pune

Sarandaweb

Kontakt Rreth SarandaWeb Kushtet e shërbimit Politika e Privatësisë

©SARANDAWEB - 2026 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.