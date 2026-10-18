Butrinti mposht Albpetrolin 3-1, Mario Mërkuri protagonist me dy gola. Delvina humbet në shtëpi

Butrinti mposht Albpetrolin 3-1, Mario Mërkuri protagonist me dy gola. Delvina humbet në shtëpi

Butrinti ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në kampionat, duke mposhtur Albpetrolin me rezultatin 3-1 në stadiumin “Andon Lapa” në Sarandë. Takimi, i vlefshëm për javën e katërt të Kategorisë së Dytë, Grupi B, u transmetua drejtpërdrejt nga Saranda Web.

Skuadra sarandiote arriti të siguronte një tjetër fitore të rëndësishme, duke konfirmuar nisjen pozitive të sezonit dhe duke u ngjitur në kuotën e 9 pikëve, vetëm tri pikë larg kryesuesve të Bylis B. Takimi nisi me tensione dhe ndërhyrje të ashpra, ndërsa në minutën e 24-t Albpetroli mbeti me një lojtar më pak pas ndëshkimit me karton të kuq të Qarrit. Në minutën e 32-të edhe Butrinti mbeti me dhjetë futbollistë, pas kartonit të kuq ndaj portierit.

Pavarësisht barazisë numerike, Butrinti arriti të marrë kontrollin e rezultatit. Në minutën e 36-të, Nanjul kaloi sarandiotët në avantazh, ndërsa Mario Mërkuri dyfishoi shifrat në minutën e 44-t, duke e mbyllur pjesën e parë me rezultatin 2-0. Vetëm gjashtë minuta pas nisjes së pjesës së dytë, Mario Mërkuri realizoi golin e tij të dytë personal dhe të tretin për Butrintin, duke e çuar rezultatin në 3-0.

Albpetroli arriti të ngushtonte diferencën në minutën e 72-të me golin e Hyskës, por pa mundur të ndryshonte fatin e takimit, i cili përfundoi 3-1.

Ndeshja u transmetua LIVE nga Saranda Web, duke u dhënë mundësi tifozëve sarandiotë, përfshirë ata që jetojnë jashtë vendit, të ndiqnin drejtpërdrejt fitoren e skuadrës së tyre.

Delvina mposhtet 1-2 nga Bylis B

Ndërkohë, në stadiumin “Delvina”, skuadra vendase pësoi humbje 1-2 përballë Bylis B, ekipit që kryeson renditjen e grupit. Miqtë kaluan në avantazh në minutën e 21-të me Belloin, ndërsa Usman dyfishoi rezultatin në minutën e 33-të. Delvina arriti të shënonte në minutat shtesë me Fakajn, por goli nuk mjaftoi për të shmangur humbjen.

Pas kësaj jave, Bylis B kryeson renditjen me 12 pikë në katër ndeshje, ndërsa Butrinti renditet i dyti me 9 pikë në tri takime të zhvilluara. Delvina mbetet në vendin e shtatë me 3 pikë pas tri ndeshjesh. Fitorja e sotme e Butrintit mban skuadrën sarandiote mes pretendenteve kryesore të grupit, ndërsa për Delvinën mbetet objektiv rikthimi te rezultatet pozitive në javët e ardhshme.

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