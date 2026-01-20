logo
NDËRRON JETË NË QSUT I DËNUARI I SIGURISË SË LARTË NGA SARANDA

20/01/26

Ndërron jetë në QSUT i dënuari i sigurisë së lartë nga Saranda

 

Ka ndërruar jetë në orët e para të mëngjesit të sotëm, rreth orës 04:35, në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, i dënuari i sigurisë së lartë Mihal Pavllo Mërkuri. Ai ishte i shtruar prej disa ditësh në Reanimacionin Qendror, në pavijonin e Kirurgjisë.

 

 

.

Sipas të dhënave zyrtare, shkaku i vdekjes ka qenë arresti kardiak, i shoqëruar me hemorragji në kokë. Mërkuri, i datëlindjes 25 janar 1979, lindur dhe banues në Sarandë, vuante dënimin me 10 vite burg për veprat penale “vrasje me dashje e mbetur në tentativë” dhe “prodhim e mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionit”.

 

Ai ishte ekstraduar nga Greqia më 20 qershor 2023 dhe më pas ishte transferuar në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale Burrel më 15 shkurt 2025, nga IEVP Korçë.

 

I ndjeri ishte shtruar në QSUT më 18 janar 2026, rreth orës 20:21, ku iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për shkak të një hemorragjie të brendshme (hemoperitoneum). Pavarësisht ndihmës mjekësore të specializuar, gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua, duke çuar në ndarjen nga jeta.

 

Ndërkohë, mësohet se mbrëmjen e djeshme në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike. Aktualisht nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nëse kjo ndërprerje ka pasur ndikim apo lidhje me shkakun e vdekjes së të dënuarit.

 

Për rastin, autoritetet bëjnë me dije se po ndiqen të gjitha procedurat e parashikuara nga ligji.

 

