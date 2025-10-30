Ndahet nga jeta Thoma Çakuli, vëllai i kryetarit të Bashkisë Finiq Romeo Çakuli dhe gazetarit Filip Çakuli
Dhimbje e thellë në familjen Çakuli – Ndahet nga jeta Thoma Çakuli, vëllai i kryetarit të Bashkisë Finiq Romeo Çakuli dhe gazetarit Filip Çakuli
Me trishtim të thellë është mësuar lajmi për ndarjen nga jeta të Thoma Çakulit, në moshën 58-vjeçare. Ai ishte vëllai i kryetarit të Bashkisë Finiq, Romeo Çakuli, dhe i gazetarit Filip Çakuli. Largimi i tij i papritur ka lënë një boshllëk të madh në zemrat e familjes, të afërmve, miqve dhe gjithë atyre që e njohën.
Thoma Çakuli do të kujtohet si një njeri i ndershëm, punëtor dhe me shpirt të butë, që e përballonte jetën me dinjitet dhe dashuri për njerëzit. Me sjelljen e tij të qetë dhe zemrën e madhe, ai la pas gjurmë të pashlyeshme tek çdo person që pati fatin ta takonte. Ishte njeri i respektuar në komunitet, shembull i përulësisë dhe përkushtimit ndaj familjes e punës.
Humbja e tij është një plagë e madhe, jo vetëm për familjen Çakuli, por edhe për gjithë zonën e Finiqit, ku ai gëzonte dashurinë dhe respektin e të gjithëve. Në këto momente të dhimbshme, ngushëllimet më të sinqerta u shkojnë familjes, të afërmve dhe miqve të tij të shumtë.
Urojmë që Zoti ta prehë shpirtin e tij në paqe, e t’i japë forcë e durim familjes për ta përballuar këtë humbje të rëndë.
🕊 Qoftë i paharruar kujtimi i Thoma Çakulit!
