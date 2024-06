NDAHET NGA JETA NUREDIN IZETI

Me dhimbje të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të Nuredin Izeti nga Saranda, një figurë e shquar dhe e respektuar në komunitet.

Për shumë vite, Nuredin Izeti drejtoi me përkushtim dhe patriotizëm Shoqatën Çamëria në Sarandë, duke u bërë një zë i fuqishëm dhe mbrojtës i të drejtave dhe interesave të komunitetit çam.

Nuredin Izeti, një njeri me zemër të madhe dhe pasion të palëkundur për çështjen çame, u angazhua në aktivitete të ndryshme që synonin promovimin dhe mbrojtjen e identitetit dhe kulturës së çamëve. Përmes punës së tij në Shoqatën Çamëria, ai kontribuoi në organizimin e ngjarjeve kulturore, edukative dhe sociale që forcuan lidhjet midis komunitetit çam dhe pjesës tjetër të shoqërisë.

Përkushtimi i tij ndaj çështjes çame ishte i jashtëzakonshëm. Ai punoi pa lodhje për të mbrojtur kujtesën historike të çamëve dhe për të siguruar që zëri i tyre të dëgjohej në nivelet më të larta të shoqërisë dhe qeverisë. Nën drejtimin e tij, Shoqata Çamëria u bë një organizatë e fortë dhe e respektuar, duke luajtur një rol kyç në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë çame.

Me humbjen e Nuredin Izetit, komuniteti çam dhe qyteti i Sarandës kanë humbur një lider të shquar dhe një mik të dashur. Ai do të mbahet mend jo vetëm për kontributet e tij të jashtëzakonshme ndaj çështjes çame, por edhe për humanizmin dhe integritetin e tij. Vepra dhe trashëgimia e tij do të vazhdojnë të frymëzojnë brezat e ardhshëm.

Ngushëllimet tona më të sinqerta shkojnë për familjen, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën dhe e vlerësuan Nuredin Izetin. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij dhe qoftë toka e lehtë për një njeri që dha kaq shumë për komunitetin dhe vendin e tij.

