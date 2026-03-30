Ndahet nga jeta në moshën 70-vjeçare fotografi Vladimir Bituni

🕊️ Ndahet nga jeta në moshën 70-vjeçare fotografi Vladimir Bituni. 
Saranda humbet një nga figurat e saj të njohura në fushën e fotografisë. Në moshën 70-vjeçare është ndarë nga jeta Vladimir Bituni, pas një beteje të gjatë me një sëmundje të pashërueshme.

 

Vladimir Bituni ka qenë për vite me radhë një fotograf i përkushtuar në qytetin e Sarandës, duke fiksuar përmes aparatit të tij momente të rëndësishme nga jeta e qytetit, aktivitetet shoqërore dhe kujtimet e shumë familjeve. Puna e tij mbetet pjesë e memories vizuale të Sarandës ndër vite.

 

Në vitet e fundit të jetës, ai jetonte në Gjermani, pranë familjes së tij, ku edhe u përball me sëmundjen që i mori jetën.

Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka sjellë trishtim tek të afërmit, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën nga afër, si një njeri i qetë, punëtor dhe i dashur. 🤍

Saranda Web shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Bituni për këtë humbje të madhe. Kujtimi dhe kontributi i tij do të mbeten gjithmonë të gjalla. 🕯️

 

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

