Ndahet nga jeta në moshën 70-vjeçare fotografi Vladimir Bituni
Saranda humbet një nga figurat e saj të njohura në fushën e fotografisë. Në moshën 70-vjeçare është ndarë nga jeta Vladimir Bituni, pas një beteje të gjatë me një sëmundje të pashërueshme.
Vladimir Bituni ka qenë për vite me radhë një fotograf i përkushtuar në qytetin e Sarandës, duke fiksuar përmes aparatit të tij momente të rëndësishme nga jeta e qytetit, aktivitetet shoqërore dhe kujtimet e shumë familjeve. Puna e tij mbetet pjesë e memories vizuale të Sarandës ndër vite.
Në vitet e fundit të jetës, ai jetonte në Gjermani, pranë familjes së tij, ku edhe u përball me sëmundjen që i mori jetën.
Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka sjellë trishtim tek të afërmit, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën nga afër, si një njeri i qetë, punëtor dhe i dashur. 🤍
Saranda Web shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Bituni për këtë humbje të madhe. Kujtimi dhe kontributi i tij do të mbeten gjithmonë të gjalla. 🕯️
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit