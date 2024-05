Ndahet nga jeta Aleks Statha, i njohur nga sarandjotët si “Shefi”

Aleks Statha ose “Shefi” siç e njihnin sarandjotët është ndarë nga jeta ditën e sotme pas një beteje që nuk mundi ta fitonte.

Aleks Statha do të përcillet për në banesën e fundit ditën e martë 7 maj.

Aleksi ka qene kryekuzhinjeri i pare i Hotel Turizmit qe ne krijimin e tij deri ne vitin 1997 qe u shkaterrua.

Njeri familjar, i urte, i qeshur. Ka punuar ne disa lokale si kryekuzhinjer derisa krijoi lokalin e vet ne rrugen e Flamurit me emrin Taverna e Shefit.

Per shume vite ka sherbyer me perkushtim dhe dashamiresi cdo qytetari te Sarandes dhe zonave perreth, te cilet e frekuentonin per kulinarine e vecante.

Ne vitin 2010 pas nje semundje te veshtire, u terhoq nga profesionin te cilin e kryente me aq dashuri dhe prej asaj kohe ka luftuar gjat per shendetin e tij por sot ju dorrezua lodhjes dhe shendetit.

Saranda Web shpreh ngushëllime ndaj familjarëve dhe miqve të Aleks Statha.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb