Mobileri RENO në Mesopotam kërkon Bojaxhi & zmerilues dhe Montues skeletesh

30/01/2614:20

Mobileri RENO në Mesopotam kërkon të punësojë:

 

🔹 Bojaxhi dhe zmerilues

🔹 Montues skeletesh

 

Për info dhe aplikim, kontaktoni në 068 5150 600

 

👉 Mundësi e mirë punësimi në një ambient profesional!

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi

 

