Mobileri RENO në Mesopotam kërkon Bojaxhi & zmerilues dhe Montues skeletesh
Mobileri RENO në Mesopotam kërkon të punësojë:
🔹 Bojaxhi dhe zmerilues
🔹 Montues skeletesh
Për info dhe aplikim, kontaktoni në 068 5150 600
👉 Mundësi e mirë punësimi në një ambient profesional!
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi
